16 Kasım hangi burç ve burcu ne? 16 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Akrep burcunun yönetici gezegeni asaletin, gücün ve kararlılığın simgesi olan Plüton’dur.

16 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

16 Kasım akrep burcudur.

16 Kasım Yükseleni

16 Kasımda doğanlar doğum saatlerini ve günlerini yazarak yükselen burçlarını öğrenebilirler.

16 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- Hırslı ve mücadeleci bir kişiliğe sahip oldukları için iş yaşamında hedeflerini bir bir gerçekleştirirler.

2- Sevdikleriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar.

3- Fazla ilgi sıkılmalarına neden olabilir.

4- Sıradan ve monoton şeylerden çok çabuk sıkılırlar.

5- Fedakardır ve sevdiklerinin mutluluğu için kendisinden ödün vermeyi bilir.

16 Kasım Özel Bir Gün müdür? 16 Kasım Ne Günü?

Ülkemizde her yıl 10 - 16 Kasım, Atatürk Haftası olarak kutlanmaktadır.

16 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 16 Kasım 636 tarihinde Arap Ordusu ile Sasani İmparatorluğu arasında gerçekleşen Kadisiye Savaşı başladı.

2- Çek Cumhuriyetinin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Sparta Prag, 16 Kasım 1893 tarihinde kuruldu.

3- Amerika Birleşik Devletlerinde en çok izlenen dizilerden biri olan ve 8 sezon süren House dizisinin ilk bölümü, 16 Kasım 2002 tarihinde yayımlandı.

4- Eski adı TRT 4 olan TRT Müzik, 16 Kasım 2009 tarihinde yayın hayatına başladı.

16 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Ege Çubukçu:

Derya ve 1 Gün albümlerinin sahibi Ege Çubukçu, 16 Kasım 1983 tarihinde doğdu.

2- Çağla Kubat:

Ünlü manken Çağla Kubat 16 Kasım 1979 tarihinde İzmir'de doğdu.

3- Aslı Bekiroğlu:

Benim Tatlı Yalanım ve Gülümse Yeter adlı dizilerde rol alan Aslı Bekiroğlu'nun doğum tarihi: 16 Kasım 1995

16 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Jose Saramago:

Körlük, Görmek, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş ve Filin Yolculuğu kitaplarıyla tanınan Nobel ödüllü yazar Jose Saramago 16 Kasım 1922 tarihinde Portekiz'in Azinhaga kentinde doğdu.

2- Henri Charriere:

Birçok kez beyazperdeye uyarlanmış olan Kelebek romanının yazarı Henri Charriere, 16 Kasım 1906 tarihinde, Fransa'nın Saint Etienne de Lugdares şehrinde doğdu.

3- Mustafa Haci:

Nancy, Aston Villa ve Deportivo takımlarında forma giyen Faslı futbolcu Mustafa Haci, 16 Kasım 1971 tarihinde doğdu.

16 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

Türkiye'de Gelecek Günlüğü adıyla yayımlanan Mirai Nikki dizisinin baş karakterlerinden Gasai Yuno, 16 Kasım'da doğmuştur ve akrep burcudur.