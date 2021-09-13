16 Haziran hangi burç ve burcu ne? 16 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide 16 Haziran tarihi ikizler burcu tarihidir, yani bu tarihte doğanların burcu İkizler burcudur.

16 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

16 Haziran tarihinde doğan kadın ve erkeklerin burcu "İkizler Burcu"dur.

16 Haziran Yükseleni

Astrolojide yükselen burç olarak da bilinen ay burçları bireyseldir. Kişilerin doğum saatine göre özel olarak tespit edilir.

16 Haziranda Doğanların Özellikleri

Değişken özellikleri ile bilinen ikizler burcu son derece kıvrak bir zekaya sahiptirler. Fakat sabırsızlıkları, karasızlıkları ikizlerin olumsuz özellikleridir.

16 Haziran Özel Bir Gün müdür? 16 Haziran Ne Günü

16 Haziran İrlanda'da "Bloomsday" olarak kutlanır. 14 Haziran Türkiye'de de "Türkiye Kamu Çalışanları Günü"dür.

16 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Tarihte 16 Haziranda yaşanmış bazı mühim olaylar şu şekildedir:

16 Haziran 1903 tarihinde "Ford Motor" şirketi kuruldu.

16 Haziran 1903 tarihinde Pepsi Cola şirketi markasını ve amblemini tescil ettirdi.

16 Haziran1932 tarihinde yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükumet yasağı kaldırıldı.

16 Haziran 1940'da Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

Rus balet Rudolf Nureyev 16 Haziran 1961'de Batı'ya iltica ettim.

Amerikalı siyahi hakları önderi Martin Luther King Nobel Barış ödülünü 16 Haziran 1964 tarihinde kazandı.

16 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

16 Haziranda doğmuş olan bazı Türk ünlüler ve futbolcular:

Türk oyuncu Esen Püsküllü 16 Haziran 1946'da dünyaya gelmiştir.

Türk araştırmacı gazeteci ve yazar Can Dündar 16 Haziran tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk TV sunucusu ve gazeteci Balçiçek İlter 16 Haziran'da doğmuştur.

16 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

16 Haziran tarihinde dünyaya gelmiş bazı yabancı ünlüler ve futbolcular şunlardır:

16 Haziran 1613 tarihinde İngiliz şair John Cleveland doğmuştur.

Alman arkeolog Otto Jahn 16 Haziran 1813 tarihinde doğmuştur.

Avusturyalı ressam John Peter Russell 16 Haziran 1858 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İsveç Kralı V. Gustav 16 Haziran 1858 tarihinde doğmuştur.

Rus fiziksel evren bilimcisi ve matematikçisi Alexander Friedmann 16 Haziran 1888 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Oscar ödüllü Macar sanbatçı Vilmos Zsigmond 16 Haziran 1930 doğumludur.

Alman oyuncu Martin Feifel'in de doğum tarihi 16 Haziran 1964'dür.

Amerikalı roman yazarı ve yazılımcı Andy Weir ise 16 Haziran 1972 tarihinde doğmuştur.

Japon milli futbolcu aya Sameshima 16 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur.

Fransız futbolcu Jean-Kevin Augustin 16 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur.

16 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

16 Haziran doğumlu anime karakteri Tooru Hagakure'dir.