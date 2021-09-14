16 Eylül hangi burç ve burcu ne? 16 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

16 Eylül burcunda doğan kişiler genellikle daha duygusal olan kişilerdir.

16 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

16 Eylül'de doğan kişiler Başak burcudur. Başak burcunun tüm belirgin özelliklerini taşımaktadırlar.

16 Eylül Tarihte Bugün

- 1958 yılında Kore donanması Japon donanmasına karşı tarihi bir zafer kazandı.

- 1873 yılında Fransa'da Alman işgali sona erdi.

- General Motors adlı dünyaca ünlü şirket kuruldu.

- Gürcistan'da yaşanan Sosyalist ayaklanma bastırıldı.

- Sümerbank Kayseri'de açıldı.

- Yassıada yargılamaları başladı ve Hasan Polatkan Fatin Rüştü Zorlu idam edildi.

-- Sinemaskop filmin gösterimi New York'ta yapıldı.

- Amerikan kuvvetleri 1950 yılında Kore'de bir çıkarma gerçekleştirdi.

- Türkiye milli güreş takımı 4. defa Balkan şampiyonu oldu.

- Türk hava yollarının uçağı Bulgaristan'da Sofya'ya kaçırıldı.

- 1975 yılında Papua Yeni Gine Avustralya'dan ayrılarak bağımsızlığına tüm dünyaya duyurdu.

- 1978 yılında yaşanan İran depreminde tam 20 bin kişi hayatını kaybetti.

16 Eylül'de Doğan Türk İle Yabancı Ünlüler

- Leopold Wilhelm (Prens)

- Mihail Kutuzov (Mareşal)

- Daugang (İmparator)

- Charles Thomas Newton (Arkeolog)

- Yuan Shikai (Komutan)

- Karen Horney (Psikanalist)

- Jearn Arp (Heykeltıraş)

- Karl Dönitz (Donanma Komutanı)

- Albert Szent (Fizyolog)

- Aelxander Korda (İngiliz Yönetmen)

- Nikolay Ostrovski (Yazar)

- Lauren Bacall (Oyuncu)

- B.B. King (Müzisyen)

- Peter Falk (Sinema Oyuncusu)

- Mehmet Ali Şahin (Siyasetçi)

- Muammer Hacıoğlu (Türk Şair)

- Yonca Evcimik (Şarkıcı)

- Marc Anthony (Şarkıcı)

- Barbara Engleder (Alman Atıcı)

- Mina Popovic (Sırp Voleybolcu)

- Nick Jonas (Amerikalı Oyuncu)

16 Eylül'de Yükseleni ve Özellikleri

16 Eylül'de doğan kişiler doğum saatini bilmesi gerekmektedir. 16 Eylül doğumlu kişilerin özellikleri şu şekildedir;

16 Eylül doğumlu olan kişiler tamamen güler yüzlü ve sevecen kişilerdir. Aynı zamanda hayata karşı dik duruşları ile bilinmektedirler. Çok cesaretli bir kişiliğe sahip olan bu kişiler olaylara karşı diğer insanlara karşı daha cesaretli ve cesur davranırlar. Daha fazla arkadaşlara sahip olmaktadırlar. Geniş bir aile onların hayalinde yatmaktadır. Karşı cinse karşı ikili ilişkileri de oldukça iyidir. İdeal eş olarak adlandırılmaktadırlar. Başak burcunun hemen hemen bütün özelliklerini taşımaktadırlar. 16 Eylül doğumlu kişiler detaylara çok fazla önem verirler. Detaycı bir hafızaya sahip olup geçmişte yaşanmış olayları hemen hemen hatırlarlar.