16 Aralık hangi burç ve burcu ne? 16 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

16 Aralık tarihinde doğmuş kişilerin burcu "Yay Burcu"dur.

16 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Batı astrolojisinde güneş burçları vardır. Güneş burcu olarak bilinen 12 burçtan birisi de yay burcudur. İşte 16 Aralık tarihinde doğmuş kişiler yay burcudur.

16 Aralık Yükseleni

Astrolojide daha doğru bir ifade ile Batı Astrolojisinde yükselen burç kavramı ile bireyin doğum anındaki durumu ele alınır. Çünkü kişinin doğumu esnasında doğu ufkunda yükselen burca "Yükselen Burç" denir. Yükselen burç tamamen kişiye özeldir, hesaplanabilmesi için de tam olarak doğum saatinin bilinmesi şartına bağlıdır.

16 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Yay burcu insanları dışa dönük, sürekli gülümseyen, neşeli hayatın tadını çıkarmayı seven kimselerdir. Hayata pozitif bakmayı ilke edinmişlerdir. Eğlenmeyi çok seven yaya burcu seyahat etmeyi de çok ister. Yeni yerler görmek ve yeni insanlarla tanışmak onun için çok önemlidir. Yay burcu insanının el becerisi epece gelişmiştir. El becerisi gerektiren alanlarda başarılı olurlar. Dedikodu, kurnazlık ve tuzak kurmak yay burcunun olumsuz özellikleri arasında yer alır.

16 Aralık Özel Bir Gün müdür? 16 Aralık Ne Günü?

16 Aralık Bangladeş ve Hindistan'ın "Zafer Günü"dür.

16 Aralık Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Japonya'da Fuji Dağı'nın kayıtlara geçmiş son patlaması 16 Aralık 1707 tarihinde gerçekleşmiştir.

Osmanlı'da ilk kitap 16 Aralık 1727'de basılmıştır. Basılan eser "Vankulu Lugatı"dır.

Samsun-Sivas demiryolu hattı 16 Aralık 1932 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye iltica etmiştir ve 16 Aralık 1986 tarihinde Taksim'de karşılanmıştır.

"Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablo Osman Hamdi Bey'in ünlü eseridir. Bu eser 16 Aralık 1990 tarihinde 1 milyar 750 milyon TL'ye satılmıştır.

Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

16 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

İngiliz yazar Jane Austen 16 Aralık 1775 tarihinde doğmuştur.

Norveçli oyuncu Liv Ullman 16 Aralık 1938 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Amerikalı aktör Bill Johnson 16 Aralık 1951'de doğmuştur.

Danimarkalı ressam Canuto Kallan 16 Aralık 1960 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Amerikalı astrofizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Adam Riess de 16 Aralık 1969 günü doğmuştur.

Gineli futbolcu Kaba Diawara ise 16 Aralık 1975'de doğmuştur.

16 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk jeolog Aykut Barka 16 Aralık 1951 doğumludur.

Seyhan Kurt, Türk şair, yazar ve sosyolog da 16 Aralık 1971 tarihinde doğmuştur.

Ümit Meriç Türk toplum bilimci ve düşünürün doğum tarihi de 16 Aralık 1946'dır.

16 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

16 Aralıkta doğan anime karakterleri mevcut değildir.