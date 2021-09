16 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 16 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

16 Ağustos tarihinde doğan kişiler, esprili ve basit görünümlerine rağmen güven ve sadakat gibi değerlere çok büyük önem verir. 16 Ağustos tarihinde doğan kişiler çok sadakatlidir.

16 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

16 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcunun en önemli özelliklerini taşır. 16 Ağustos tarihinde doğan kişiler, duyarlı, yaratıcı ve duygularla uyumludur. Başkalarının empati ve şefkat gösterirler. Bu yetenekleri ise, aslında onların en büyük gücüdür.

16 Ağustos Yükseleni

16 Ağustos tarihinde doğan kişilerin yükseleni sadece doğum tarihine göre bulunamaz. Yükselen burcu kişiye özeldir. Onu öğrenmek için tam olarak doğum saatinin ve yerinin de bilinmesi gerekir.

16 Ağustos Burcunun Özellikleri

16 Ağustos tarihinde doğan kişiler, empati yeteneği gelişmiş olan ve her zaman sevdiklerine karşı sadakatini belli eden kişilerdir. Aslan burçları, gösterişi, giyinmeyi ve zenginliği sever. Maddiyata çok önem verir. Her alanda lider olmak ve güçlü olmak ister. Aynı zamanda bu kişilerin sanatsal yönleri de çok gelişmiştir. Her zaman yaratıcılıkları ile ön plana çıkarlar. Yeni şeyler öğrenmeye çok heveslidir. Ama duygularını kontrol etme istekleri her zaman önde gelir.

16 Ağustos Tarihte Bugün

1543 yılında Barbaros Hayreddin Paşa, Tunus'u fethetti.

1556 yılında Süleymaniye Camii yapılan bir törenle açıldı.

1858 yılında ABD Başkanı James Buchanan, ilk defa okyanus aşırı telgraf görüşmesinin açılışını Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria ile yaptı.

1948 yılında Millî Kütüphane, Ankara'da tüm kullanıcılara hizmet vermeye başladı.

1913 yılında Japonya'nın Tōhoku Imparatorluk Üniversitesi şimdiki ismi ile de Tohoku Üniversitesi ilk kadın öğrencisini kabul etti.

1925 yılında Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" ismi verilen filmi gösterime girdi.

1960 yılında Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Zürih ve Londra Antlaşmaları yürürlüğe girdi ve ardından Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

1997 yılında İlköğretimin kesintisiz ve 8 yıl zorunlu olmasını öngören yasa tasarısı, 242'ye karşı 277 oy alarak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2008 yılında Usain Bolt, Pekin'de gerçekleştirilen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 100 metrede 9.69 saniye ile yeni bir dünya rekoru kırdı.

16 Ağustos Tarihinde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

16 Ağustos’ta doğan yabancı ünlüler; Greyson Chance, Madonna, Evanna Lynch'tır. 16 Ağustos doğumlu olan Türkler ise, Ergun Öztuna, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ara Güler'dir.