15 Şubat hangi burç ve burcu ne? 15 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji biliminde burçlar oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple insanlar her zaman kendi burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Burçlar insanların kendilerini ve çevrelerindeki insanları tanımasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle astroloji tarih boyunca ilgi görmüştür.

15 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Şubat tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğan kişiler kova burcu olmaktadır. Bilindiği gibi kova burcu hava grubunda yer alan burçlardan bir tanesidir. 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişilerin burcu kova olmaktadır. Bu sebeple de 15 Şubat tarihinde doğan kişiler de kova burcunun özelliklerini göstermektedir.

15 Şubat Yükseleni Nedir?

15 Şubat tarihinde doğan kişilerin yükselen burçlarını da bilmesi oldukça önemlidir. Ancak yükselen burcunu öğrenmek için kişilerin sadece doğum tarihini bilmesi yeterli olmaz. Bunun yanında doğum saati ile doğduğu yeri de bilmesi gerekmektedir. Bu bilgilere sahip olan kişiler yükselen burçlarını da kolay bir şekilde öğrenebilirler.

15 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu olan kişiler girdikleri ortamda hemen dikkati kendi üzerlerine çekebilmektedir. Bu nedenle dikkat çekici bir yapıları olduğunu söylemek mümkündür. Oldukça sevecen bir yapıları vardır. Diğer insanlarla kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler. Kova burçları hiçbir zaman sadece kendilerini düşünmez. Bu nedenle de bencil bir yapıları yoktur.

Hayalperest bir yapıları vardır. Kurdukları hayallerin peşinden gitmek isterler. Ne kadar hayalperest olsalar da aynı zamanda gerçekçi bir yapıları da bulunmaktadır. Çoğunlukla kalplerinin değil mantıklarının sesini dinlerler.

Kova burçları inatçı olmaları ile de bilinmektedir. Kendileri için doğru olan bir konunun tersinin iddia edilmesi halinde çabuk sinirlenebilirler. Ancak genel olarak kova burçları oldukça merhametlidir. Yalan söylemeyi sevmezler ve karşısındaki insanların da dürüst olmasını beklerler.

15 Şubat Özel Bir Gün müdür? 15 Şubat Ne Günü?

15 Şubat günü tarihte pek çok olaya ev sahipliği yapmıştır. Bu gün de pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Ancak 15 Şubat tarihi özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

15 Şubat Tarihte Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2012 yılında Comayagua şehrindeki bir ceza evinde çıkan yangın neticesinde 357 kişi hayatını kaybetmiştir.

2005 yılında Youtube kurulmuştur.

1999 yılında ekşi sözlük kurulmuştur.

15 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1992 İdo Tatlıses

1965 Metin Üstündağ

1963 İsa Gök

1963 Oğuz Çetin

15 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1990 Callum Turner

1986 Ami Koshimizu

1986 Valeri Bojinov

15 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Bu tarihte doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.