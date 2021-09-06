15 Ocak hangi burç ve burcu ne? 15 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kuşağı aynı zamanda zodyak olarak da bilinmektedir. 12 takım yıldızından meydana gelen burçlar dört gruptan meydana gelmektedir. Hava, su, ateş ve toprak grubu bulunmaktadır. 15 Ocak tarihinde doğan kişiler ise Oğlak burcu olarak ifade edilebilir.

15 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Ocak tarihinde doğan kişiler Oğlak burcu olarak ifade edilebilir. Her ayda olduğu gibi Ocak ayında da iki burç bulunur. 21 Ocak öncesi ve 21 Ocak sonrası olarak, bu ayda iki farklı burç bulunduğunu söylemek mümkündür. 15 Ocak tarihi de 21 Ocak öncesinde yer aldığı için Oğlak burcudur. Oğlak burcu, toprak grubu içerisinde yer alan bir burç olarak bilinmektedir.

15 Ocak Yükseleni

15 Ocak tarihinde doğan ve Oğlak burcu olan kişilerin yükselenini hesaplamak için ise doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir. Yükseleni Oğlak burcu olan kişilerin ise hayatlarının her aşamasında son derece kararlı tavırlar sergilediklerini söylemek mümkündür. Aynı zamanda ciddi kişilikleri bulunan Oğlak burcu kişisi ciddiyete de oldukça önem vermektedir.

15 Ocak da Doğanların Özellikleri

15 Ocak da doğan kişilerin burçları da kişilik özellikleri hakkında oldukça bilgi vermektedir. Oğlak burcu kişileri; çalışkan ve hırslı olmaları ile bilinirler. Zekalarını hayatlarının her alanında kurtarıcı bir güç olarak kullanılabilen Oğlak burcu, çalışma hayatında da son derece başarılı olmaktadır. En olumsuz özellikleri ise çok fazla kuruntu yapmaları olarak ifade edilebilir. İnsanlarla ilk tanıştıklarında mesafeli bir davranış sergilerler. Çok hızlı bir şekilde samimi olmazlar.

15 Ocak Özel Bir Gün müdür? 15 Ocak Ne Günü?

15 Ocak da bir takım önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak 15 Ocak özel bir gün değildir.

15 Ocak Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

15 Ocak tarihinde; Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü. Aynı zamanda, Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak İngilizler Antep'i işgal etti. Onur Anıtı açıldı. 15 Ocak tarihinde yaşanan bir takım gelişmeler bu şekilde sıralanabilir.

15 Ocak da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1902 - Nâzım Hikmet Ran

1925 - Nermi Uygur

1981 - Serhan Arslan

15 Ocak da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1969 - Meret Becker

1976 - Florentin Petre

1978 - Eddie Cahill

1981 - Pitbull

1981 - Pamela Tola

15 Ocak da Doğan Anime Karakterler

Ray - Yakusoku no Neverland

Kyou Souma - Fruits Basket

Naruto - Minato Namikaze