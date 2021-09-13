15 Nisan hangi burç ve burcu ne? 15 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Her günün birçok olay yaşanır ve her gün önemlidir. Tarih sahnesine bakıldığında 15 Nisanda önemli günler arasında yer almaktadır. 15 Nisan hangi burçtur? 15 Nisan hangi yükselendir? 15 Nisan’da doğanların özellikleri nelerdir? 15 Nisan’da doğan Türk ünlüler kimdir? 15 Nisan’da doğan yabancı ünlüler kimdir? 15 Nisanda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? İşte, tüm detaylar."
15 Nisan Koç burcudur.
15 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?
Doğduğunuz gün güneş burcu ile ifade edilmektedir. Güneş burçları 12 adettir. Güneş burcuna göre 15 Nisanda doğan bir kişi koç burcu olmaktadır.
15 Nisan Yükseleni
Yükselen burç doğduğunuz günün doğduğunuz saati ile belirlenmektedir. Doğduğunuz saatte göre gezegenlerin açılarına bakılarak kararlaştırılmaktadır. 15 Nisan gününün saatlere göre yükselen burçları;
00.00-00.59 arası yay
01.00-02.59 arası oğlak
03.00-03.59 arası kova
04.00-04.59 arası balık
05.00-05.59 arası koç
06.00-06.59 arası boğa
07.00-08.59 arası ikizler
09.00-11.29 arası yengeç
11.30-13.59 arası aslan
14.00-16.59 arası başak
17.00-19.29 arası terazi
19.30-22.29 arası akrep
22.30-23.59 arası yay
15 Nisan Doğanların Özellikleri
15 Nisanda doğan kişiler oldukça yaratıcı olmaktadır. 15 Nisanda doğan insanlar oldukça düzenli bir kişiliğe sahip olmaktadır. İyi bir yöneticidirler. 15 Nisanda doğan kişiler en küçük olaylara bile sinirlenebilirler tahammül seviyeleri oldukça düşüktür.
15 Nisan Özel Bir Gün Müdür? 15 Nisan Ne Günü?
15 Nisain günü özel bir gün değildir. Miladi takvime göre 105. Gündür. 15 Nisandan 22 nisana kadar uzanan günler turizm haftası sayılmaktadır.
15 Nisan Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
15 Nisan 1912 Titanik batmıştır.
15 Nisan 1922’de insülin bulunmuştur.
15 Nisan 1923 1.TBMM yeni seçim karaı alarak son oturuma geçmiştir.
15 Nisan 1933 Ankara İstanbul arası tarifeli uçak seferleri başlamıştır
15 Nisan 1945’te zeytinyağı karne ile satılmaya başlamıştır.
15 Nisan 1955’te ilk McDonald’s açılmıştır.
15 Nisan 1978 Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu
15 Nisan 1983 İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait eserlerin tamamını yasakladı.
15 Nisan 1994 Dünyanın en kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT kabul edildi.
15 Nisan Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
15 Nisan 1943- Pınar Kür, Türk yazar
15 Nisan 1949- Kadir İnanır, Sinema oyuncusu
15 Nisan 1972- Selda Özbek, Oyuncu
15 Nisan 1976- Ragga Oktay, Şarkıcı ve oyuncu
15 Nisan 1996- İpek Soylu, Türk Milli tenisçi
15 Nisan Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
15 Nisan 1452- Leonardo da Vinci, İtalyan rönesans ressamı
15 Nisan 1707- Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi
15 Nisan 1843- Henry James, ABD'li yazar
15 Nisan 1856- Jean Moréas, Fransız şair
15 Nisan 1858- Emile Durkheim, Fransız sosyolog
15 Nisan 1874- Johannes Stark, Alman fizikçi
15 Nisan 1886- Nikolay Gumilyov, Rus şair
15 Nisan 1939- Claudia Cardinale, İtalyan aktris
15 Nisan 1950- Josiane Balasko, Fransız sinema oyuncusu
15 Nisan 1959- Emma Thompson, Akademi ödüllü İngiliz aktris
15 Nisan 1978- Luis Fonsi, Porto-Rikolu şarkıcı
15 Nisan 1979- Luke Evans, Galli aktör
15 Nisan 1982- Albert Riera, İspanyol futbolcu
15 Nisan 1990- Emma Watson, İngiliz oyuncu
15 Nisan Doğan Anime Karakterleri
15 Nisan’da doğan anime karakteri bulunmamaktadır.