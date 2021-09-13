15 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 15 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

15 Mayıs tarihinde doğan kişiler burçlarını merak etmektedir. Bir kişinin burcunu öğrenebilmesi için doğum tarihini bilmesi gerekmektedir. 15 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu ise boğa olmaktadır.

15 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Mayıs tarihinde doğan kişilerin burcu boğa burcu olmaktadır. Bu kişiler boğa burcunun tüm özelliklerini göstermektedir. Bunun yanında bir kişinin karakteri hakkında detaylı bilgi edinmek için yükselen burcunun da bilinmesi gerekmektedir.

15 Mayıs Yükseleni Nedir?

15 Mayıs tarihinde doğan kişilerle ilgili daha kişisel şeyler öğrenmek için yükselen burcunun da bilinmesi gerekmektedir. Yükselen burcunu öğrenmek için kişilerin yalnızca doğum tarihini bilmesi yeterli olmaz. Bunun yanında doğum saatinin de bilinmesi gerekmektedir.

15 Mayısta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

15 Mayısta doğan boğa burçları ikili ilişkilerinde oldukça sadıktırlar. Bunun yanında karşılarındakine güven vermektedirler. Karşı taraftan da aynı güven ve sadakati beklemektedirler. Boğa burçları maddiyata önem vermektedir. Para ve lüks hayatlarının vazgeçilmezleridir.

Boğa burçları için dış görünüş oldukça önemlidir. Kıyafetlerine ve dış görünüşlerine çok önem verirler. İlişkilerinde güven oldukça önemlidir. Boğa burçları alışveriş yapmayı ve para harcamayı çok severler. Boğa burçları, Terazi, Akrep, Başak burçları ile çok iyi anlaşmaktadır.

Boğa burcu kişilerin güçlü fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Aşk yaşamlarında aşırılığa kaçtıkları olabilmektedir. Bu nedenle yanlış evlilikler yaptıkları görülebilmektedir. Sessiz bir yapıları vardır. Ancak bu kişiler derin ve yoğun duygular yaşarlar. Ses tonları oldukça etkileyicidir. Sanata eğilimli kişilerdir. Bazı zamanlar gereğinden fazla sorumluluk aldıkları da olmaktadır. Çocuklarının disiplinli ve derli toplu olmalarını isterler.

15 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 15 Mayıs Ne Günü?

15 Mayıs tarihi Hava Şehitlerini Anma Günüdür. Bunun yanında Uluslararası Aile Günü olarak da kutlanmaktadır.

15 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2011 yılında yapılan 56. Eurovision Şarkı yarışmasında Eldar Kasımov ile Nigar Camal birinci olarak Azerbaycan'a ilk birinciliği getirmişlerdir.

1996 yılında Gözcü gazeteci yayın hayatına başladı.

1997 yılında Yaşar Kemal'e Alman Kitap Yayımcıları Birliği Barış Ödülü verilmiştir.

15 Mayısta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1987 Ersan İlyasova - Türk milli basketbolcu

1987 Doruk Çetin Türk yönetmen ve yapımcı

1958 Berhan Şimşek - Türk sinema ve dizi oyuncusu

15 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1997 Ousmane Dembele - Fransız Futbolcu

1989 Sunny - Güney Kore asıllı Amerikalı şarkıcı

1989 James Holland - Avustralyalı milli futbolcu

15 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

Shouta Kazehaya - Kimi ni Todoke

Eijun Sawamura - Diamond no Ace