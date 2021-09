15 Mart hangi burç ve burcu ne? 15 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

15 Mart gününde doğan kişilerin burcu balık burcu olarak ifade edilmektedir. Çünkü balık burcu 20 Şubat 20 Mart günlerini kapsamaktadır.

15 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Şubat günü ile 20 Mart günleri arası balık burcu sayıldığı için 15 Mart tarihinde doğanlarda balık burcuna sahip olmaktadır.

15 Mart Yükseleni

15 Mart tarihinde doğup burcu balık burcu olan kişilerin yükselen burçları aslan burcu olarak kabul edilmektedir.

15 Martta Doğanların Özellikleri

Balık burcuda olan kişiler her zaman hareket halinde olmaktan hoşlanırlar. Kendilerini her an yeni bir işe başlamaya hazır görürler. Balıklar sahip olduğu değerleri diğer insanlara da anlatmaktan hoşlanırlar. Her konuda oldukça fedakar olarak davranırlar. İnsanların her zaman iyiliğini düşünürler. Çevresine faydalı olmak için elinden geleni yaparlar. Aynı zamanda duygusal özellikleri hep ön plandadır.

15 Mart Özel Bir Gün müdür? 15 Mart Ne Günü?

15 Mart Dünya tüketiciler günü olarak bilinmektedir. 2021 yılı itibariyle 15 Mart günü pazartesi gününe denk gelmektedir.

15 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- 1961 yılında Turkish Daily News kurulmuştur.

- 1964 yılında film yıldızı Elizabeth Taylor evlenmiştir.

- 1985 yılında ilk internette alan adı tescili yapılmıştır.

- 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuvasında Galatasaray yarı finale adını yazdıran ilk Türk takımı olmuştur.

- 2001 yılında İstanbul - Moskova seferini yapmakta olan bir uçak Çeçen korsanlarca kaçırılarak Medine'ye indirilmiştir. Olayda 3 kişi ölmüştür.

- 2002 yılında GAP sulama tüneli faaliyete geçmiştir.

- 2003 yılında Hu Jintao, Çin'de 4. Devlet Başkanı olmuştur.

- 2004 yılında Çin de 10 bin insanın idam edildiği hakkında açıklama yapılmıştır.

- 2011 yılında Suriye'de iç savaş başlamıştır.

- 2019 yılında Yeni Zelanda'nın El Nur Camiinde saldırı olmuştur.

15 Martta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- 1986 yılında Türk futbolcu Serkan Çalık

- 1983 yılında Türk futbolcu Umut Bulut

- 1979 yılında Türk basketbolcu Onur Aydın

- 1956 yılında Türk işadamı Hasan Akıncıoğlu

- 1888 yılında Türk yazar Refik Halit Karay

15 Martta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- 1986 yılında Avusturyalı Aktör Jai Courtney

- 1985 yılında ABD'li oyuncu ve model Kellan Lutz

- 1975 yılında ABD'li sinema oyuncusu Eva Longoria

- 1968 yılında ABD'li müzisyen Jon Schaffer

- 1953 yılında Hollandalı bilim adamı Erik-Jan Zürcher

- 1897 yılında Azeri sinemacı Ağasadık Geraybeyli

15 Martta Doğan Anime Karakterleri

15 Martta doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.