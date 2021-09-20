15 Kasım hangi burç ve burcu ne? 15 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

15 Kasım tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarih doğumlular Akrep burcunun özelliklerini gösterirler. Sevdikleri insanlara karşı son derece dürüst ve güvenilir kişilerdir.

15 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Kasım tarihinde doğan kişiler akrep burcu olmaktadır. Bu burca sahip olan kişiler ciddi tavırları ile dikkat çekmektedirler.

15 Kasım Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları günümüzde merak edilen bir başka konudur. Kişilerin doğum tarihlerinin yanında doğum saatlerine göre yükselen burçları değişmektedir. Bu nedenle astrologlar tarafından yükselen burcun daha kişisel olduğu ifade edilmektedir.

15 Kasımda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

15 Kasım tarihinde doğan akrep burçları ciddi bir yapıya sahiptirler. Bu özellikleri nedeni ile yeni tanıştıkları kişiler tarafından soğukkanlı algılanabilirler. Ciddi tavırları nedeni ile bazen insanlar geri adım atabilir. Çevrelerine karşı her zaman mesafeli davranmaktadırlar.

Kalabalık ortamlar akrep burçlarına göredir. Dost canlısı insanlardır. Samimi kişilerden hoşlanmaktadırlar. Çoğu zaman takıntılı hareketler sergileyebilirler. Bundan vazgeçtikleri vakit daha huzurlu bir yaşamları olacaktır. Sevdikleri insanlara karşı son derece cömert davranırlar. Aşk yaşamlarında ilişkilerine sadıktırlar. Bu nedenle evlilikleri de huzurlu ve mutlu olur. Eşine güvenmek ve aynı sadakati ondan da görmek isterler.

Gereken durumlarda karşısındaki insana mesafe koyabilirler. Yaşamlarını her zaman planlarlar. Sürprizler akrep burçlarına göre değildir. İşlerin olması gerektiği gibi devam etmesini isterler. Hırslıdırlar. Aynı zamanda disiplinli bir karakterleri de vardır. Bu özellikleri kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır.

Arkadaş olarak güvenilir kişilerdir. Zor zamanlarınızda her zaman yanınızda olurlar. Dakik insanlardır. Planlanan saatte planlanan yerde olurlar. Disiplinli ve düzen delisi olması bazen çevresindeki insanları yorabilmektedir. Mantıklarına yatmayan konuları kolay kolay kabul etmezler.

15 Kasım Özel Bir Gün müdür? 15 Kasım Ne Günü?

Ülkemizde 10 Kasım ile 16 Kasım Arası Atatürk Haftası olarak anılmaktadır.

15 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2012 yılında ülkemizin ilk muharebe tankı olan Altay'ın tanıtımı yapılmıştır.

1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

1956 yılında ODTÜ kurulmuştur.

15 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1990 Yıldıray Koçal - Türk Futbolcu

1973 Nalan Tokyürek - Türk şarkıcı ve söz yazarı

1971 Uğur Işılak - Türk Ses Sanatçısı

15 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1993 Paulo Dybala - Arjantinli Futbolcu

1983 Fernando Verdasco - İspanyol Tenisçi

1968 Uwe Rösler - Alman Futbolcu

15 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

15 Kasım tarihinde doğan anime karakteri bulunmaz.