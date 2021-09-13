15 Haziran hangi burç ve burcu ne? 15 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide 15 Haziran doğumlular ikizler burcudur.

15 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcundan biri olan İkizler burcu insanları 21 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında doğmuş olan kişilerdir. Bu durumda 15 Haziran doğumlular İkizler burcu olmaktadır.

15 Haziranda Doğanların Özelikleri

Değişken karakterleri, yeni yerler görmeye olan merakları, kıvrak zekaları, güçlü iletişim yetenekleri en bilinen özellikleridir.

15 Haziran Yükseleni

Kişilerin doğum saati kesin ve net olarak bilinmekte ise ancak yükselen burçları hesaplanabilir.

15 Haziran Özel Bir Gün müdür? 15 Haziran Ne Günü?

15 Haziran dünyada "Küresel Rüzgar Günü" dür. Azerbaycan da ise "Milli Kurtuluş Günü" olarak kutlanmaktadır.

15 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

İnsanlık tarihinde yaşanmış, meydana gelmiş önemli olaylar:

MÖ. 763 yılının 15 Haziran tarihinde Asurlular bir "Güneş tutulmasını" kayıtlara geçirmiştir. Daha sonra Mezopotamya tarihinin zaman dizininin oluşturulmasında bu tutulma tarihi bir referans noktası olarak kabul edilmiştir.

Ünlü Magna Carta sözleşmesi İngiltere Kralı John tarafından 15 Haziran 1215 tarihinde mühürlenmiştir.

Benjamin Franklin 15 Haziran 1752 tarihinde uçurtma deneyi ile yıldırım elektrik akımı olduğunu ispatlamıştır.

15 Haziran 1865 tarihinde, yoksulların ve yetimlerin yatılı eğitimi için "Darüşşafaka" kurulmuştur.

||. Wilhelm,

15 Haziran 1888 tarihinde Almanya İmparatoru olmuştur.

15 Haziran 1942 tarihinde Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze olmuştur.

15 Haziran 2017 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan "Adalet Yürüyüşü" başlamıştır.

15 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Bu tarihte doğmuş olan Türk ünlüler ve futbolcular:

Türk sinema sanatçısı, Muzaffer Tema doğumu 15 Haziran 1919

Türk şair ve yazarı Atilla İlhan, doğumu 15 Haziran 1925

Türk yazar Fakir Baykurt doğumu 15 Haziran 1929

Türk yönetmen ve tiyatro, sinema oyuncusu Ege Aydan 15 Haziran 1958 tarihinde doğmuştur.

Futbolcu Ahmet Çağıran 15 Haziran 1978 tarihinde doğmuştur.

15 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

15 Haziran tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Fransız ressam Nicolas Poussin, 15 Haziran 1594 tarihinde doğmuştur.

Alman gazeteci, omedyen ve aktör Herbert Feuerstein doğumu 15 Haziran 1937

Mısırlı oyuncu Zübeyde Servet doğumu 15 Haziran 1940

Fransız oyuncu Brigitte Fossey 15 Haziran 1946'da doğmuştur.

Amerikalı oyuncu Helen Hunt, doğumu 1963'dür.

Futbolcu, Fransız vatandaşı olan Alou Diarra da 15 Haziran 1981 tarihinde doğmuştur.

Mısırlı milli futbolcu Muhammed Salah, doğumu 15 Haziran 1992'dir.

15 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

15 Haziran doğumlu anime karakteri Kosaki Onodera'dır.