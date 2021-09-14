15 Ekim hangi burç ve burcu ne? 15 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Güneş burcu 12 burçtan ibarettir. Bu burçlar insanların doğum tarihinde göredir, 15 Ekim doğumluların güneş burcu da "Terazi Burcu"dur.

15 Ekim Hangi Burç? Burcu Nedir?

Terazi burcu, güneş burcunun 12 burcundan biridir. 23 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelmiş kişilerin burcu terazi burcudur.

15 Ekim Yükseleni

Yükselen burç ise güneş burcundan farklılık gösterir. Çünkü yükselen burç kişinin dünyaya geldiği andaki gökyüzü durumuna göre saptanır ve bu yönüyle kişiye özeldir. Yani 25 Ekim günü doğan her bir insanın yükselen burcu farklıdır.

15 Ekimde Doğanların Özellikleri

15 Ekim'de doğan kişiler terazi burcudur. Terazi burcu insanı estetik duygusu ile dikkat çeker. Genellikle sanatçılar terazi burcu insanları arasından çıkar. Hava grubu bir burç olan terazi burcunun da iletişim yönü kuvvetlidir. Hoşgörülü ve sevecen bir yapıya sahip olan terazi burcu insanı bazen kendini beğenmişlik yönü ile de öne çıkabilir.

Yönetici gezegeni Venüs olan terazi burcu insanları biraz şıpsevdi ve havai olabilir. Tartışmayı seven bir burç olmakla birlikte nezaketi ile de dikkat çeker. Karasızlığı, tutarsızlığı ve bir işi sonuna kadar götürememek gibi olumsuz özellikleri vardır.

15 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

15 Ekim "Dünya El Yıkama Günü"dür.

15 Ekim Tarihinde Meydana Gelmiş ve Yaşanmış Olaylar

Tarihte 15 Ekim'de yaşanmış önemli olaylardan bazıları:

15 Ekim 1582'de Avrupa'da Gregoryen takvim kabul edilmiştir.

15 Ekim 1927 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP Kurultayında "Büyük Nutuk'u okumaya başlamıştır. Ve bu okuma tam olarak 6 gün sürmüştür.

Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi "Graf Zeppelin" Amerika'da New Jersey'e ulaşmıştır. Bu uçuş tam 111 saat sürmüştür.

Uluslararası Af Örgütü 15 Ekim 1961 tarihinde kurulmuştur.

Enver Sedat 15 Ekim 1970 tarihinde Mısır Devlet başkanı olmuştur.

15 Ekim Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Afganistan Şahı Zahir Şah 15 Ekim 1914'de doğmuştur.

İtalyan yazar İtalo Calvino 15 Ekim 1923 doğmuştur.

İrlandalı şarkıcı Chris de Burgh 15 Ekim 1948 tarihinde dünyaya gelmiştir.

15 Ekim Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk şair Cemal Safi 15 Ekim 1938 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk siyasetçi Zafer Koç 15 Ekim 1965'de doğmuştur.

Türk futbolcu Ömer Çatkıç 15 Ekim 1974 tarihinde doğmuştur.

15 Ekim Doğumlu Anime Karakterleri

15 Ekim doğumlu anime karakteri: Yuuichirou Hyakuya