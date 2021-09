15 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 15 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aslan burcu olan kişilerin ise fiziksel özellikleri ön plana çıkar. Aslanlar genellikle gösterişi severler ve dış görünüşlerine de çok önem verirler.

15 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Kişinin burcunu doğduğu güne göre belirlenir. 15 Ağustos tarihinde dünyaya gelen kişiler aslan burcuna sahip olurlar. Aslan burçları herkese önderlik etmeyi çok severler. Her zaman ve her alanda ön planda olmayı severler. Aslanlar, dış görünümlerine de çok özen gösterirler ve girdikleri her ortamda dikkat çekmek isterler. Aslanlar genellikle girdikleri her ortamda ilgi odağı olurlar. Aslan burcuna sahip olan kişilerin organizasyon yetenekleri de çok gelişmiştir.

15 Ağustos Yükseleni

15 Ağustosta doğan kişiler, aslan burcunun karakteristik özelliklerini taşırlar. Aynı zamanda yükselen burçları da farklılık gösterir. Yükselen burcu öğrenmek için doğum yerini ve doğum saatini de bilinmesi gerekir. İnsanların yükselen burçları da kişilerin hayatı ve özellikleri ile ilgili çok önemli bilgiler verir.

15 Ağustos Burcu Özellikleri

Aslan burcuna sahip olan kişilerin en önemli özelliklerinden birisi liderlik yapabilme özellikleridir. Aslan burcuna sahip olan kişiler, kimsenin emri altında çalışmayı gururlarına yediremez. Aslan burçları her zaman en önde hareket etmek isterler. İş dünyasında her zaman doğru adımları atarak kariyerlerinde en üst unvana kavuşmak için çaba gösterirler. Aslan burcu kadınları ve erkekleri genellikle ince ve uzun bir fiziksel özelliğe sahiptir. Aynı zamanda parayı ve parayı yönetmeyi çok severler.

15 Ağustos Tarihte Bugün

1080 yılında Kars alındı.

1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk defa gemi geçti.

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u aldı. Bu sayede Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.

1261 yılında Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.

1945 yılında II. Dünya Savaşı sırasında Japonya teslim oldu. Aynı zamanda bugün Kore Kurtuluş Günüdür.

1947 yılında Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru ise, Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.

1951 yılında Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1960 yılında Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1989 yılında Mina Urgan, Aziz Nesin, Mehmet Ali Aybar, Rasih Nuri İleri ve Emil Galip Sandalcı cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacı ile 48 saatlik açlık grevine başladı.

1977 yılında TEKEL ürünlerinde yüzde 160'a varan çok yüksek zamlar yapıldı.

15 Ağustosta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

15 Ağustos’ta doğan yabancı ünlüler Jennifer Lawrence, Radoslav Batak, Joe Jonas'tır. 15 Ağustos doğumlu olan Türkler arasında Salih Bademci, Asım Can Gündüz, Rıdvan Dilmen ve Münir Özkul'dur.