14 Şubat hangi burç ve burcu ne? 14 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Herkesin benzer veya farklı burcu olabilir. Burçlara baktığımız zaman 12 adet burç olduğu görülmektedir. Her burcun kendine has özellikleri bulunur. Bu özelliklerden yararlanarak burçlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

14 Şubat tarihine baktığımız zaman Kova burcu karşımıza çıkmaktadır. Kova burcu 22 Ocak ve 19 Şubat tarihinde doğanları kapsamaktadır. Bu yüzden 14 Şubat tarihinde doğan herkes kova burcu olarak kabul edilmektedir.

14 Şubat Yükseleni

Yükselen burçları bulmak için kişilerin doğum tarihi, yeri ve saati etkili olmaktadır. Bu yüzden yükselen burçları hesaplamak için özel bilgilere ihtiyaç olmaktadır. 14 Şubat'ta doğan kişiler içinde yükselen burcu özel bir şekilde hesaplanmaktadır.

14 Şubat'ta Doğanların Özellikleri

24 Şubat tarihinde doğanlar kova burcu grubunda yer alan kişilerdir. Bu burca sahip olanlar güvenilir ve mutlu kişilerdir. Bu kişilerin çevresine karşı çok hassas oldukları bilinmektedir. Tabi bu kişiler zaman zaman dik başlı davranışlarda bulunmaktadırlar. Genel olarak kova burcu olan kişilerin mutlu ve sevecen kişiler olduğu görülmektedir.

14 Şubat Özel Bir Gün müdür? 14 Şubat Ne Günü?

14 Şubat tarihinde doğan kişiler çok şanslıdır. Çünkü 14 Şubat tarihinin önemli bir gün olduğu bilinmektedir. 14 Şubat tüm dünyada kutlanan çok özel bir gündür. Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat, her sene coşkuyla kutlanmaktadır.

14 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

14 Şubat tarihinde birçok olay olmuştur. Bu olayların bazıları akılda kalırken bazıları ise unutulmuştur.

- 1923 / Mustafa Kemal Atatürk, Batı Anadolu gezisine çıktı.

- 1952 / Oslo'da (Norveç) Kış Olimpiyatları başladı.

- 1979 / Türkiye, İran'da yer alan Humeyni rejimini resmen tanıdı.

14 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

14 Şubat tarihine baktığımız zaman çok sayıda ünlü ismin doğduğu görülmektedir. Bu ünlü isimler sayesinde 14 Şubat tarihi daha anlamlı hale gelmektedir.

- Eser Yenenler

- Özge Borak

- Sefa Yılmaz

14 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

14 Şubat tarihi birçok ünlü isminde doğum tarihi olarak dikkat çekmektedir. Birçok yabancı futbolcu, oyuncu ve yazar başta olmak üzere çeşitli isimler 14 Şubat'ta doğmuştur.

- Hans Krankl

- Mirka Francia

- Alan Parker

14 Şubat'ta Doğan Anime Karakterleri

14 Şubat tarihinin önemli bir yanında bazı anime karakterlerinde bu tarihte doğmuş olmasıdır.

- Mikoto Mikoshiba / Gekkan Shoujo Nozaki-kun

- Shizuku Mizutani / Tonari no Kaibutsu-kun