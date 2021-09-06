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Haberler >Mahmure >Astroloji>14 Ocak hangi burç ve burcu ne? 14 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

14 Ocak hangi burç ve burcu ne? 14 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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14 Ocak hangi burç ve burcu ne? 14 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"Yıldızlara göre 14 Ocak tarihinde doğan kişilerin burcu toprak grubundandır ve bu kişiler oğlak burcudur. 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burcu oğlak burcudur. Ama oğlak burcunun bazı özellikleri yükselen ya da alçalan yani dominant burcun etkisinde kalabilir. 14 Ocak hangi burç ve burcu ne? İşte, merak edilen tüm detaylar."

22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında kalan kişilerin burcu toprak grubuna ait olan oğlak burcudur. Oğlak burçları, gözü hep yükseklere tırmanmakta olan oğlak burçları genellikle çok fazla meraklı oldukları için çevresinden zaman zaman olumsuz dönüş alabilir.

 14 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında kalan kişilerin oğlak burcudur. Oğlak burçları, ciddi ve kararlı bir yapıya sahiptir. Bu burçtaki kişilerin bazı özelliklerini dominant burcun yani diğer ismi ile yükselen ya da alçalan burcundan alabilir. Yönetici gezegeni olan Satürn, oğlak burcu, iş hayatına ve başarıya çok odaklı oldukları için aşk hayatında çoğu zaman geri planda kalabilirler.

 14 Ocak Yükseleni

 Yükselen burçlarının bulunması için kişinin doğduğu gün ve doğduğu saat çok önemlidir. 14 Ocak doğumlu olan oğlak burçlarının saatlere göre yükselenleri ise;

 00:00- 01:30 Terazi

 02:00- 04:30 Akrep

 05:00- 07:00 Yay

 07:30- 09:00 Oğlak

 09:30- 10:00 Kova

 10:30- 11:00 Balık

 11:30- 12:00 Koç

 12:30- 13:00 Boğa

 13:30- 15:00 İkizler

 15:30- 17:00 Yengeç

 17:30- 20:00 Aslan

 20:30- 22:30 Başak

 23:00 – 00.00 Terazi

 14 Ocakta Doğanların Özellikleri

 14 Ocak tarihinde doğan kişiler, genellikle sakinleştirici ve yatıştırıcı ortamlarda vakit geçirmekten hoşlanırlar. Olabildiğince çok şey bilmekten zevk alırlar. Ama sahip oldukları bilgileri de ne zaman ve kiminle paylaşacaklarını da bilirler. Bu tarihte doğan kişiler, hızlı zihni, disiplinli yapısı ve sadakati ile dikkat çeker. Oğlak burçlarının zekası, en büyük güçlerinden birisidir ve eşit derecede gelişmiş olan bir disiplinle tamamlanır.

 14 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 14 Ocak Ne Günü?

 14 Ocak, Miladi takvimin 14. günüdür. 14 Ocaktaki tatiller ve özel günler ise şu şekildedir;

Hindistan'da Sankranti Bayramı

Tamil takvimine göre yeni yıl

Doğu ortodokslarına göre yeni yıl

Aziz Büyük Basil günü

Fırtına: Karakancalos Fırtınası

Venezuela, Divina Pastora festivali

14 Ocak Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1539 - İspanya, Küba'nın sömürgesi oldu.

1900 - Giacomo Puccini'nin Tosca operası, Roma'da ilk kez düzenlendi.

1897 - İsviçreli Matthias Zurbriggen ismindeki kişi, Aconcagua zirvesine tırmanan ilk kişi oldu.

1923 - Mustafa Kemal, Batı Anadolu'ya doğru geziye çıktı.

1923 - Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de vefat etti.

14 Ocak Tarihte Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

 14 Ocak’ta doğan ünlüler Faye Dunaway, Giancarlo Fisichella ve Dave Grohl. 14 Ocak doğumlu olan Türkler ise, Fazıl Say ve İlyas Salman'dır.

 14 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

 Rukia Kuchiki (14 Ocak) - Bleach 14 Ocakta doğan anime karakteridir. 

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