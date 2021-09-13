14 Nisan hangi burç ve burcu ne? 14 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

14 Nisan tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğanlar Koç burcunun özelliklerini gösterirler. Eğlenceli ve pozitif bir yapıları bulunur. İnsanlar ile çabuk kaynaşırlar.

14 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

14 Nisan tarihinde doğan kişiler Koç burcu olmaktadır. Dolayısıyla Koç burcunun özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. 14 Nisan tarihinde doğan kişiler Koç burcunun karakteristik özelliklerini taşımaktadır.

14 Nisan Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu da insanların ilgisini çeken konulardan biridir. Kişiler doğum saatleri ile yükselen burçlarını öğrenebilirler. Bunun yanında yükselen burcu koç olan kişiler lider ruhlu bir yapıya sahiptir. Hayatlarını belli bir plan üzerine kurmaktadırlar. Katı bir mizaçları vardır.

14 Nisanda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

14 Nisanda doğan Koç burçlarının en belirgin özellikleri güvenilir olmalarıdır. Sevdikleri insanlara karşı sadık ve uyumlu davranmaktadırlar. İş yaşamlarında verimli olmak için sıkı bir çalışma içerisine girerler. Yaratıcı bir yapıları vardır. Yaşamlarında çoğunlukla mantıkları ile hareket etmektedirler. Değişime çok önem verirler. Hatta hayatlarının yegane motive aracı budur.

Cömert, iyimser ve eğlenceli insanlardır. Sevdikleri kişilere karşı özverili olurlar. Kararlı bir yapıları vardır. Hayatta başarılı olmak için büyük çaba sarf ederler. Ne kadar büyüseler de çocuksu bir yapıları vardır. İş yaşamında ise oldukça cesur davranırlar. Girişimci ve risk alan özellikleri bulunmaktadır. Sadece hevesli oldukları işlerde çalışmak isterler. Her durumda ön planda olmak hoşlarına gitmektedir.

Kendileri için iyi olduklarını düşündükleri standartların altına düşmek istemezler. Özgürlüklerine düşkündürler. Maceracı bir yapıları vardır. Aşk ilişkilerinde de oldukça tutkulu bir yapıları vardır.

14 Nisan Özel Bir Gün müdür? 14 Nisan Ne Günü?

14 Nisan ülkemizde her yıl şehitler haftası olarak anılmaktadır. Tarihte 14 Nisan gününde pek çok önemli olay da yaşanmıştır.

14 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2010 yılında Çin'in Çinghay eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

1947 yılında Güreşçi Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonası kazanmıştır.

1931 yılında İspanya Kralı XIII. Alfanso tahttan çekilmiştir. Ardından ülkede Cumhuriyet ilan edilmiştir.

1927 yılında Volvo şirketi kurulmuştur.

14 Nisanda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1982 Uğur Boral - Türk Futbolcu

1979 Kerem Tunçeri - Türk Basketbolcu

1976 Serkan Çınar - Türk hakem

14 Nisanda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1997 Ante Coric - Hırvat Futbolcu

1996 Abigail Breslin - Amerikalı Aktris

1982 Claudia Romani - İtalyan Model

14 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

14 Nisan doğumlu anime karakteri bulunmamaktadır.