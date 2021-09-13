14 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 14 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Geçmişten günümüze kadar kişilerin doğdukları tarihler ve günler burçlarını belirler. Özellikle de 14 Mayıs tarihinde dünyaya gelen kişiler boğa burcu özelliklerini taşırlar. Boğa burçlarının ise, kendilerine has kişisel ve fiziksel özellikleri vardır.

14 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

14 Mayıs tarihinde doğan herkes boğa burcu olarak kabul edilir. Genellikle risk almayı çok sevmeyen boğa burçları her zaman ön planda olmak isterler. Birikim ve yatırım yapmayı da çok severler ve bu konuda çok başarılıdırlar. Boğa burçları yaşamın özünü kavramak için büyük ve önemli bir mücadele verirler. Onlar için her zaman azimli ve başarılı olmak gerekir.

14 Mayıs Yükseleni

14 Mayıs tarihinde doğan kişilerin yükselen burcu doğdukları güne ve saate göre belirlenebilir. Kişilerin doğdukları tarihlere ve güne göre burçlar belirlenir. Yükselen burcu öğrenmek için de sadece doğum tarihini bilmek değildir. Yükselen burcunu öğrenmek isteyen kişiler doğum saatlerini ve doğum yerlerini de bilmeleri gerekir. Sadece o zaman yükselen burç kolaylıkla bulunabilir. Boğa burcu olan kişilerin yükselen burçları ise, farklılık gösterir.

14 Mayısta Doğanların Özellikleri

Boğa burcu olan kişiler, lider ruhlu ve özgüveni yüksek kişilerdir. İnsanlara yardım etmeyi seven boğa burçları, merhametli yapıları ile ön plana çıkar. Somut konulara karşı büyük bir ilgi duyarlar. Ruhsal doyuma ulaşmak isteyen boğa burçları iyi bir kariyer planlaması yapar. Boğa burçları aşkta aşırıya kaçabilir. Gerçek aşkı ararken bazen de yanlış evliliklere sürüklenebilir. Boğa kadınları, güzelliğe ve uyuma çok dikkat eder.

14 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 14 Mayıs Ne Günü?

14 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 134. günü artık yıllarda ise, 135. günüdür. Aynı zamanda 14 Mayıs günü;

Dünya Çiftçiler Günü

Dünya Eczacılık Günü'dür.

14 Mayısta Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1643 yılında XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümünden sonra, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.

1937 yılında Tarım Bakanlığı'nın kuruluş kanunu kabul edildi.

1767 yılında İngiliz Hükümeti'nin ithal çaya vergi koyması nedeniyle, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.

1796 yılında Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.

1948 yılında Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi ve bunun sonucunda ise, İsrail bağımsızlığını ilan etti.

14 Mayısta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

14 Mayısta İsveç kralı, Adolf Frederick ve İvan Dimitrov Bulgar millî futbolcu dünyaya geldi. Türk olarak da Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Çiğdem Selışık Onat ve Türk futbolcu Hakan Ünsal dünyaya geldi.

14 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

14 Mayısta doğan bir anime karakteri bulunmuyor.