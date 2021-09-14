14 Ekim hangi burç ve burcu ne? 14 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide 2 temel burç bulunmaktadır. Bunlardan birisi yükselen burcu, diğeri ise güneş burcudur. Güneş burcu kişilerin doğum tarihine göre belirlenir iken yükselen burçları doğum tarihleri ile birlikte doğum saatlerine göre belirlenmektedir.

14 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide güneş burcunda temel 12 burç bulunmaktadır. Bunlar yıl içerisindeki ay ve günlere göre değişkenlik göstermektedir. 14 Ekim tarihi de bunlardan birisidir. 23 Eylül ile 23 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler terazi burcu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 14 Ekim terazi burcu olmaktadır.

14 Ekim Tarihinde Bugün Doğan Türk Ünlüler

14 Ekim tarihi terazi burcu olmaktadır. Ülkemizde de pek çok terazi burcuna sahip ünlü yer almaktadır. 14 Ekim terazi burcu olan Türk ünlüler şunlardır:

- Kemal Doğulu: Türk sanatçı ve fotoğrafçı

- Tümer Metin: Türk futbolcu

- Neşe Erberk: Türk Manken

- Ümit Besen: Türk müzisyen

- Haydar Ergülen: Türk şair ve yazar

- Engin Arık: Türk fizikçi

- Nevzat Atlığ: Türk bestekar

14 Ekim Tarihinde Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

14 Ekim tarih doğumlu olan yabancı ünlülerden bazıları şunlardır:

- Lillian Gish: ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu

- Hannah Arendt: Alma siyaset bilimcisi

- Raymond Davis Jr. : ABD'li fizikçi

- Ben Whishaw: İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu

- Usher: ABD'li şarkıcı

- Daniela Peştova: Çek model

- Udo Kier: Alman oyuncu

- Farah Diba: İran kraliçesi

- Roger Moore: İngiliz sinema oyuncusu

14 Ekim Terazi Burcu Yükseleni

Yükselen burcunun diğer adı ise ay burcu olmaktadır. Güneş burcu kadar ay burcu da çok önemlidir. Özellikle kişilerin karakterleri hakkında detaylı bilgi veren yükselen burçları doğum saatlerine göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle 14 Ekim günü doğan kişilerin yükselen burçları genellikle 2 saatte bir değişmektedir.

14 Ekim Terazi Burcu Özellikleri

Terazi burçları yaratıcı ve akıllı kişilerdir. Yönetici gezegeni Venüs olan terazi burcu hava grubu burcundandır. Uğurlu günleri çarşambadır. Uğurlu sayıları ise 6 ve 9 sayılarıdır.

Terazi burçları hayatın tadını çıkarmayı seven ve hayattan keyif almasını bilen insanlardır. Fiziksel yapıları güzel ve dikkat çekici olan terazi burçları nazik ve sevecen yapıya sahiplerdir. Kreatif ve akıllı olan terazi burçlarının bazı olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. Özellikle terazi burçları değişken ve alıngan özellikleri ile de bilinmektedir. Bunlar dışında terazi burçlarının tembel bir özelliğe sahip olduğu da bilinmektedir.