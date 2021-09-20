14 Aralık hangi burç ve burcu ne? 14 Aralık Tarihde Bugün, Doğan Türk İle Yabancı Ünlüler, Yükseleni Ve Özellikleri

Yay burcunun uğurlu taşları kuvars ve akik, uğurlu renkleri ise mavi ve turuncudur.

14 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

14 Aralıkta doğanlar yay burcudur.

14 Aralık Yükseleni

Doğum tarihi 14 Aralık olanlar, doğum saatini ve cinsiyetini yazarak yükseleni öğrenebilir.

14 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Yaşam enerjileri yüksektir.

2- Monotonluktan çok çabuk sıkıldıkları için sürekli yeni ve farklı şeyler yapmak isterler.

3- Sabırsızdırlar. İstediklerinin bir an önce gerçekleşmesini isterler.

4- Düzenli ve tertiplidirler.

5- Hayal dünyaları geniştir.

14 Aralık Özel Bir Gün müdür? 14 Aralık Ne Günü?

1995 yılından bu yana 14 Aralık, dünya genelinde Dünya Maymunlar Günü olarak kutlanmaktadır.

14 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Amerika Birleşik Devletlerinin ilk başkanı olan George Washington 14 Aralık 1799 tarihinde vefat etti.

2- Tuncel Kurtiz ve Björn Gedda'nın başrollerini paylaştığı Otobüs filmi 14 Aralık 1974 tarihinde gösterime girdi.

3- Trevenian takma adıyla yazan, Şibumi, Hesaplaşma ve Katya'nın Yazı adlı kitapları 20'den fazla dile çevrilen ünlü yazar Rodney William Whiteaker, 14 Aralık 2005 yılında vefat etti.

4- Şili'de yaklaşık 10 yıl süren askeri cuntanın ardından ilk demokratik seçim gerçekleştirildi.

14 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Oral Çalışlar:

Ünlü gazeteci Oral Çalışlar'ın doğum tarihi: 14 Aralık 1936

2- İrfan Özbakır:

Yosun Rengi Gözlerin ve Bir Sen Kaldın İçimde adlı besteleriyle tanınan İrfan Özbakır, 14 Aralık 1926 tarihinde Amasya'da doğdu.

14 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Michael Owen:

Manchester United, Liverpool ve Leeds United takımlarında forma giyen forvet oyuncusu 14 Aralık 1980 tarihinde İngiltere'nin Chester kentinde doğdu.

2- Steven Sidwell

Tam adı Steven James Sidwell olan orta saha oyuncusunun doğum tarihi: 14 Aralık 1982

3- Nostradamus:

Yakın gelecekte yaşanmış olan birçok şeyi yüzlerce yıl öncesinden bilen ünlü kahin Nostradamus, 16 Aralık 1503 tarihinde doğdu.

4- Santiago Ezguerro:

Barcelona, Osasuna ve Real Madrid takımlarında forma giyen Santiago Ezguerro, 14 Aralık 1976 tarihinde İspanya'nın Calahorra şehrinde doğdu.

5- Vanesse Anne Hudgens:

Yıldızlar Takımı ve Gizemli Adaya Yolculuk filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Vanesse Anne Hudgens'in doğum tarihi: 14 Aralık 1988

14 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

14 Aralıkta doğan tek anime karakterinin adını Rei Ryugazaki'dir.