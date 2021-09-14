14 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 14 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aslan burçları hangi özelliklere sahip olduğunu merak ediyor. Aslan burcuna sahip olan kişilerin burçlarının taşıdığı özellikleri bilmesi gerekir.

14 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

14 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcuna sahip olur. Aslan burçları çok duygusal bir özelliğe sahiptir. Hayal güçleri de çok gelişmiştir. Bu nedenle de sanata karşı da meraklıdırlar. Aslan burcu kişiler, ince ruhlu insanlar olmaları ile de bilinir.

14 Ağustos Yükseleni

14 Ağustos günü doğan kişilerin yükseleni sadece doğum gününe göre bulunamaz. 14 Ağustosta doğan kişilerin yükselenini öğrenebilmek için tam olarak saat kaçta doğduğunu da bilmesi gerekir. Her iki saatte bir yükselen burcu değiştiği için genel bir yükselen burcu belirlemesi yapılamaz.

14 Ağustos Burç Özellikleri

14 Ağustosta doğan kişiler kararsız olsalar da çok güvenilir kişilerdir. İş hayatını ve çalışmayı çok severler. Bu kişiler hem titiz hem de vizyon sahibidir. Gösterişi çok severler ve bunun için de dış görünüşe çok önem verirler. Parayla oynamayı ve parayla uğraşmayı çok severler. Her zaman liderlik yapmak isterler. Birinin emri altında çalışmak hiç onlara göre değildir. Bu nedenle de kendi işlerini kurmak her zaman onların hayalidir.

14 Ağustos Tarihte Bugün

1893 yılında Dünyada ilk defa Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 yılında Türk Basın Birliği kuruldu.

1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

1934 yılında Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü yani (SEKA) kuruldu. Aynı zamanda Paşabahçe Cam Fabrikası'nın da temeli atıldı.

1945 yılında II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim olmaya karar verdi. Bunun sonucunda ise, imparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.

1953 yılında SSCB, hidrojen bombası yaptığını açıkladı.

1973 yılında Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.

2007 yılında Gazeteci Emin Çölaşan'ın Hürriyet Gazetesi'nde bulunan köşe yazarlığına son verildi.

2006 yılında Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona buldu.

1974 yılında Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında süren Cenevre görüşmeleri çıkmaza girdiği için, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekat başlattı. Aynı gün içinde Türk Birlikleri başkent Lefkoşa'ya girdi.

14 Ağustosta Doğan Türkler ve Yabancılar

14 Ağustos’ta doğan yabancı ünlüler Ander Herrera ve Halle Berry'dir. 14 Ağustos doğumlu olan Türkler ise, Naz Aydemir ve Sinem Kobal'dır.