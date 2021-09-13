13 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 13 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Temmuz tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu nedenle de hem çeşitli kaynaklardan hem de internet üzerinden konu ile alakalı araştırmalar yapmaktadırlar. 13 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burcu yengeç burcu olmaktadır.

13 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

13 Temmuz tarihinde doğan kişiler yengeç burcunun özelliklerini taşımaktadır. 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişiler yengeç burcudur. Bu sebeple 13 Temmuz tarihinde doğanlar da bu burcun özelliklerini göstermektedir. Yengeç burçları duygusala ve hassas özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu burç su grubunda yer almaktadır.

13 Temmuz Yükseleni Nedir?

13 Temmuz tarihinde doğan kişilerin güneş burcu yengeçtir. Ancak bu kişilerin yükselen burçları da karakterleri hakkında bilgi vermektedir. Yükselen burcu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmaz. Bunun yanında doğum saatini de bilmek gerekmektedir. Kişilerin yükselen burçları doğdukları saate göre farklılık göstermektedir.

13 Temmuzda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

13 Temmuz tarihinde doğan yengeç burçları başka insanlarla ilgilenmekten hoşlanmaktadır. Bunun yanında başka insanları ilgilendiren projelere de tutku ile bağlanırlar. Sevilmek ve kabul edilmek isterler. Bazı durumlarda zalimce açık sözlü oldukları da görülmektedir. Alacakları tepkiden korkmadan hislerinde açık olabilirler.

Yaratıcı bir yönleri vardır. Yürekli ve oldukça açık sözlü kişilerdir. Haberleşme gelenekleri doğuştan gelişmiştir. Gözlemleri de oldukça gelişmiştir. Anlayışlı ve meraklı kişilikleri vardır. Oldukça çekicidirler. Hayatları boyunca huzuru bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Yalnız kalmak yengeç burçlarına göre değildir. Girişimlerinin büyük bir kısmını da bu korkuyu göz önünde bulundurarak yapmaktadırlar.

13 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 13 Temmuz Ne Günü?

Tarih boyunca 13 Temmuz gününde çeşitli olaylar ve gelişmeler olmaktadır. Ancak günümüzde bu tarih özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

13 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1995 yılında Isparta'da sel felaketi meydana gelmiştir.

1930 yılında İlk Dünya Futbol şampiyonası Uruguay'da yapılmıştır.

1938 yılında yapılan ilk Türk uçağı Ankara'da düşmüştür.

1937 yılında Hatay'ın bağımsızlığı Fransa tarafından resmen ilan edilmiştir.

1938 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur.

13 Temmuzda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1990 Murat Akça - Türk futbolcu

1987 Öykü Çelik - Türk sinema ve dizi oyuncusu

1987 Oğuz Savaş - Türk basketbolcu

1986 Yakup Kılıç - Türk Boksör

13 Temmuzda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1994 Ridge Canipe - Amerikalı Oyuncu

1994 Hayley Erin - Amerikalı Aktris

1990 Ross Little - İngiliz Oyuncu

13 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri

13 Temmuz tarihinde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.