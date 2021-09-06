13 Şubat hangi burç ve burcu ne? 13 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojik bakımdan incelendiğinde her ayın içerisinde iki farklı burç yer almaktadır. Buna göre, bir burçtan diğerine genellikle ayın 20’si ile 23’ü arasında geçiş yapılmaktadır.

13 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Ocak’tan başlamak üzere 19 Şubat’a kadar geçen tarih aralığı kova burcunu temsil etmektedir. Yani, 13 Şubat tarihinde doğan kişiler kova burcuna ait temel özellikleri taşımaktadır. Kova, hava grubunda yer alan burçlar arasındadır. Bu burçtan önceki ay Oğlak, sonraki ay ise balık burcunu temsil etmektedir.

13 Şubat Yükseleni

Temel burçlar dışında kişinin doğum zamanına bağlı olarak yükselen burcundan da etkilendiği kabul edilmektedir. Ancak yükselen burç hesabı yalnızca gün değil aynı zamanda saat aralığı da dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre, 13 Şubat doğumlu olan kimsenin doğum saatine göre temel burçlardan herhangi birini yükselen burç olarak taşıması mümkündür.

13 Şubat’ta Doğanların Özellikleri

Kova burcu insanları akılcı ve sezgisel olmalarıyla dikkat çekerler. Bencillikten oldukça uzak olan bu burcun insanı, eşitliğin de savunucusudur. Dışarıya modern bir duruş sergileseler de zaman zaman inatçı olmalarıyla bu duruşun dışına çıkabilirler. İnsan ilişkilerinde dostane bir tavırları vardır. Ancak bazı istisnalar dışında insanlarla mesafeli olmaya dikkat ederler.

13 Şubat Özel Bir Gün mü? 13 Şubat Ne Günü?

İnsanın dünyaya ayak basmasıyla birlikte takvim sayfaları her gün yeni bir olayla dolmuştur. Dünya Radyo Günü olarak bilinen 13 Şubat, dünya genelinde değer gören özel bir gün değildir. Buna karşılık, 13 Şubat tarihinde yaşanan pek çok olay ve gelişme bulunur.

13 Şubat Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Yakın tarihten başlamak üzere 13 Şubat’ta yaşanan bazı olay ve gelişmeleri şu şekilde sıralamak mümkündür: El Salvador’da 6,6 şiddetinde deprem oldu (2001), Hubble Teleskopu tamir edilmeye başladı (1997), Kanada’da Kış Olimpiyatları başladı (1988), Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi (1975), Fenerbahçe’ye ait yeni stadyum açıldı (1949), Hülagu Bağdat’ı işgal etti (1258).

13 Şubat’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

13 Şubat tarihinde dünyaya gözlerini açan ünlülerin sayısı bir hayli fazladır. Bu tarihte doğan Türk ünlüler; Ulvi Uraz, Rüçhan Çalışkur, Nilgün Marmara ve Nihat Doğan olarak sıralanabilir. Aynı tarihte doğan bazı futbolcularsa; Debastian Kehl, Besim Kunic ve Ali Balkaya’dır. Ali Balkaya kariyerini kaleci olarak sürdürmüştür.

13 Şubat’ta Doğan Anime Karakterleri

Şubat aynın 13. günü doğan ve popüler olan bir anime karakteri yoktur. Fakat kova burcu olmasıyla dikkat çeken pek çok karakterden bahsetmek mümkündür. Robin Nico, Tetsuya Kuroko ve Youhei Sunohara bu karakterlerden başlıcalarıdır.