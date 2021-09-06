13 Ocak hangi burç ve burcu ne? 13 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Ocak Miladi takvime göre yılın 13. günüdür. 13 Ocak burcu toprak burçlarından bir tanesi olarak bilinir.

13 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

13 Ocak toprak burçlarından olan Oğlak burcudur. 13 Ocakta doğan kişiler Oğlak burcu olurlar.

13 Ocak Yükseleni

13 Ocak burcu yani Oğlak burcunun yükselenini bilmek için doğum saatini net olarak bilmek gerekir.

13 Ocakta Doğanların Özellikleri

Hayattan ne koşuldan olursa olsun zevk almayı bilirler. Bir işe girdikleri zaman planlı ve programlı bir şekilde hareket ederler. İşi hallederken her zaman hırslı ve inatçı olurlar. Hayatta bilgiye önem veren kişilerdir. Ne pahasına olursa olsun doğru bilgiyi savunur ve doğru bilgi için araştırma sürecine girerler.

Aklına ne koyuyorlarsa er ya da geç olmak üzere yaparlar. Bazen hırslarına yenik düşseler de genel olarak hayatta başarılı olmaya meyilli olan kişilerdir. Bu kişiler yaptıkları bir işte çabuk davranır ve her şey hemen olsun isterler. Bundan dolayı da bazen yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşayabilirler. Aile ve arkadaşlık ilişkileri çok iyidir.

13 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 13 Ocak Ne Günü?

13 Ocak herhangi bir özel güne tekabül etmemektedir. 13 Ocak özel bir gün değildir.

13 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- New Orleans'da büyük bir yangın başladı.

- New York açıklarında 1840 yılında büyük bir gemi battı ve bu olayda 139 kişi hayatını kaybetti.

- National Geographic Society faaliyetlerine başladı.

- İtalya'da yaşanan depremde 29.800 kişi hayatını kaybetti.

- Japon Prensi olan Takamutsu Türkiye'ye ziyarette bulundu.

- Adnan Menderes hakkında açılan soruşturma reddedildi.

- Amerika ilk kez uzaya Explorer 1 adlı uyduyu fırlattı.

13 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Necati Cumali (Yazar)

- Erhan Güleryüz (Türk müzisyen)

- Ordal Demokan (Bilim adamı)

- Şeyla Halis (Oyuncu)

- Ender Arslan (Basketbolcu)

13 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Melvin Jones

- Lev Vladimiroviç

- Edmund White

- Pasqual Maragall İ Mira

- Julia Louis Dreyfus

- Patrick Dempsey

- Angelos Basinas

13 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

13 Ocakta doğan herhangi bir anime karakteri günümüzde bulunmamaktadır.