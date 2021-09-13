13 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 13 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Herkes doğum gününü ya da sevdiği bir günün dünya da ne ifade ettiğini öğrenmek isteyebilir. Bu tarihlerden bir tanesi de 13 Mayıs’tır. 13 Mayıs hangi burçtur? 13 Mayıs yükseleni nedir? 13 Mayısta doğanların özellikleri nelerdir? 13 Mayıs gününde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 13 Mayıs gününde doğan ünlüler kimlerdir? Sizler için 13 Mayıs günün ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."
13 Mayıs doğum insanlar boğa burcunda yer almaktadır.
13 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?
22 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar güneş burcuna göre boğa burcu sayılmaktadır. 13 Mayıs tarihinde doğan bir kişi boğa burcuna sahip olmaktadır.
13 Mayıs Yükseleni
Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Ay burcunu belirleyen etkenler doğduğunuz gün doğduğunuz konum ve doğduğunuz saattir. 13 Mayıs tarihine göre yükselen burcunun saatleri;
00:00-00:30 Oğlak
01:00-01:30 Kova
02:00-02:30 Balık
03:00-03:30 Koç
04:00-04:30 Boğa
05:00-06:30 İkizler
07:00-09:00 Yengeç
09:30-11:30 Aslan
12:00-14:30Başak
15:00-17:00 Terazi
17:30-20:00 Akrep
20:30-22:30 Yay
23:00-23:30 Oğlak
13 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri
133 Mayıs’ta doğan insanlar boğa burcuna sahip oldukları için boğa burcunun özelliklerini taşımaktadır. Boğa burçları güvenilir insanlardır. Oldukça yardımseverlerdir. Boğa burçları oldukça inatçı insanlardır. Boğa burçları son derece kararlıdırlar.
13 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 13 Mayıs Ne Günü?
Bazı kaynaklarda 13 Mayıs gününe Türk Dil Bayramı olarak gösterse de Türk Dil bayramı aslına 26 Eylül’de kutlanmaktadır. 13 Mayıs tarihinde başka bir şey kutlanmamaktadır.
13 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1277 Karamanoğlu Bey Konya’yı topraklarına kattı ve resmi dili Türkçe ilan etti
1846 ABD kongresi Meksika’ya savaş ilan etti.
1888 Brezilya’da kölelik kaldırıldı.
1915 Çanakkale’de Osmanlı muhribi HMS Goliath zırhlısını batırdı.
1919- İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.
1920 İkinci büyük Edirne kongresi yapıldı
1929 İran’da Deprem oldu 3000 kişi öldü
1940 Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı. Size acı, kan, ter ve gözyaşından başka vadedecek bir şeyim yok.
1950 Türkiye’nin ilk siyasi grevi yapıldı
1955- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri (SEKA) kuruldu.
1958- Velcro, marka olarak tescillendi.
1965 Batı Almanya İsrailli tanıdı.
1975 Süleyman Demirel saldırıya uğradı ve burnu kırıldı.
1981 Papa 2. Jean Paul vurularak yaralandı
1994 İski Genel müdürü Ergun Göknel klor yolsuzluğundan 8 yıl hapse çarptırıldı.
1996- DYP genel başkanı Tansu Çiller örtülü ödenekten 5,5 lira verdiği iddia edildi.
1997 İçişleri bakanlığı Uğur Mumcu ailesine 9.5 milyar tazminat ödedi.
2007 Fenerbahçe 100. Yılında şampiyon oldu
2009 Beşiktaş Türkiye kupasını kazandı
2014 Soma kömür faciası gerçekleşti 301 maden işçisi hayatını kaybetti.
13 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1985- Oğuzhan Koç, Şarkıcı
1919- Vedat Türkali, şair ve yazar
1981- Boncuk Yılmaz, Tiyatrosu oyuncusu
13 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1655- Papa XIII. İnnocentius, 244. Katolik Kilisesi dini lideri
1713- Alexis Clairaut, Matematikçi
1717- Maria Theresia, Habsburg hanedanı imparatoriçesi
1792- Papa IX. Pius, En uzun süre hüküm süren papa
1840- Alphonse Daudet, Yazar
1857- Ronald Ross, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi İngiliz doktor
1882- Georges Braque, Ressam
1894- Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın ikinci cumhurbaşkanı
1907- Daphne du Maurier, İngiliz hikâye, roman ve oyun yazarı
1922- Beatrice Arthur, Aktris
1927- Herbert Ross, Yönetmen ve yapımcı
1928- Édouard Molinaro, film Yönetmeni
1937- Roger Zelazny, Yazar
1939- Harvey Keitel, Aktör
1950- Stevie Wonder, Şarkıcı
1957- Stefano Tacconi, Futbolcu
1961- Dennis Rodman, Basketbol oyuncusu
1967- Chuck Schuldiner, gitarist
1978- Mike Bibby, Basketbol oyuncusu
1986- Robert Pattinson, Aktör
1986- Alexander Rybak, Şarkıcı
1987- Candice Accola, Oyuncu
1991- Francisco Lachowski, Model
1993- Debby Ryan, Şarkıcı
13 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri
13 Mayıs’ta doğan bir anime karakter bulunmamaktadır.