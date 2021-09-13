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Haberler >Mahmure >Astroloji>13 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 13 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

13 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 13 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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13 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 13 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"Herkes doğum gününü ya da sevdiği bir günün dünya da ne ifade ettiğini öğrenmek isteyebilir. Bu tarihlerden bir tanesi de 13 Mayıs’tır. 13 Mayıs hangi burçtur? 13 Mayıs yükseleni nedir? 13 Mayısta doğanların özellikleri nelerdir? 13 Mayıs gününde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 13 Mayıs gününde doğan ünlüler kimlerdir? Sizler için 13 Mayıs günün ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."

13 Mayıs doğum insanlar boğa burcunda yer almaktadır.

 13 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

 22 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar güneş burcuna göre boğa burcu sayılmaktadır. 13 Mayıs tarihinde doğan bir kişi boğa burcuna sahip olmaktadır.

 13 Mayıs Yükseleni

 Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Ay burcunu belirleyen etkenler doğduğunuz gün doğduğunuz konum ve doğduğunuz saattir. 13 Mayıs tarihine göre yükselen burcunun saatleri;

 00:00-00:30 Oğlak

 01:00-01:30 Kova

 02:00-02:30 Balık

 03:00-03:30 Koç

 04:00-04:30 Boğa

 05:00-06:30 İkizler

 07:00-09:00 Yengeç

 09:30-11:30 Aslan

 12:00-14:30Başak

 15:00-17:00 Terazi

 17:30-20:00 Akrep

 20:30-22:30 Yay

 23:00-23:30 Oğlak

 13 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri

 133 Mayıs’ta doğan insanlar boğa burcuna sahip oldukları için boğa burcunun özelliklerini taşımaktadır. Boğa burçları güvenilir insanlardır. Oldukça yardımseverlerdir. Boğa burçları oldukça inatçı insanlardır. Boğa burçları son derece kararlıdırlar.

 13 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 13 Mayıs Ne Günü?

 Bazı kaynaklarda 13 Mayıs gününe Türk Dil Bayramı olarak gösterse de Türk Dil bayramı aslına 26 Eylül’de kutlanmaktadır. 13 Mayıs tarihinde başka bir şey kutlanmamaktadır.

 13 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1277 Karamanoğlu Bey Konya’yı topraklarına kattı ve resmi dili Türkçe ilan etti

 1846 ABD kongresi Meksika’ya savaş ilan etti.

 1888 Brezilya’da kölelik kaldırıldı.

 1915 Çanakkale’de Osmanlı muhribi HMS Goliath zırhlısını batırdı.

 1919- İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

 1920 İkinci büyük Edirne kongresi yapıldı

 1929 İran’da Deprem oldu 3000 kişi öldü

 1940 Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı. Size acı, kan, ter ve gözyaşından başka vadedecek bir şeyim yok.

 1950 Türkiye’nin ilk siyasi grevi yapıldı

 1955- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri (SEKA) kuruldu.

 1958- Velcro, marka olarak tescillendi.

 1965 Batı Almanya İsrailli tanıdı.

 1975 Süleyman Demirel saldırıya uğradı ve burnu kırıldı.

 1981 Papa 2. Jean Paul vurularak yaralandı

 1994 İski Genel müdürü Ergun Göknel klor yolsuzluğundan 8 yıl hapse çarptırıldı.

 1996- DYP genel başkanı Tansu Çiller örtülü ödenekten 5,5 lira verdiği iddia edildi.

 1997 İçişleri bakanlığı Uğur Mumcu ailesine 9.5 milyar tazminat ödedi.

 2007 Fenerbahçe 100. Yılında şampiyon oldu

 2009 Beşiktaş Türkiye kupasını kazandı

 2014 Soma kömür faciası gerçekleşti 301 maden işçisi hayatını kaybetti.

 

 13 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

 

 1985- Oğuzhan Koç, Şarkıcı

 1919- Vedat Türkali, şair ve yazar

 1981- Boncuk Yılmaz, Tiyatrosu oyuncusu

 13 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1655- Papa XIII. İnnocentius, 244. Katolik Kilisesi dini lideri

 1713- Alexis Clairaut, Matematikçi

 1717- Maria Theresia, Habsburg hanedanı imparatoriçesi

 1792- Papa IX. Pius, En uzun süre hüküm süren papa

 1840- Alphonse Daudet, Yazar

 1857- Ronald Ross, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi İngiliz doktor

 1882- Georges Braque, Ressam

 1894- Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın ikinci cumhurbaşkanı

 1907- Daphne du Maurier, İngiliz hikâye, roman ve oyun yazarı

 1922- Beatrice Arthur, Aktris

 1927- Herbert Ross, Yönetmen ve yapımcı

 1928- Édouard Molinaro, film Yönetmeni

 1937- Roger Zelazny, Yazar

 1939- Harvey Keitel, Aktör

 1950- Stevie Wonder, Şarkıcı

 1957- Stefano Tacconi, Futbolcu

 1961- Dennis Rodman, Basketbol oyuncusu

 1967- Chuck Schuldiner, gitarist

 1978- Mike Bibby, Basketbol oyuncusu

 1986- Robert Pattinson, Aktör

 1986- Alexander Rybak, Şarkıcı

 1987- Candice Accola, Oyuncu

 1991- Francisco Lachowski, Model

 1993- Debby Ryan, Şarkıcı

 13 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri

 13 Mayıs’ta doğan bir anime karakter bulunmamaktadır. 

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