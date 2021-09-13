13 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 13 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Mayıs doğum insanlar boğa burcunda yer almaktadır.

13 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar güneş burcuna göre boğa burcu sayılmaktadır. 13 Mayıs tarihinde doğan bir kişi boğa burcuna sahip olmaktadır.

13 Mayıs Yükseleni

Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Ay burcunu belirleyen etkenler doğduğunuz gün doğduğunuz konum ve doğduğunuz saattir. 13 Mayıs tarihine göre yükselen burcunun saatleri;

00:00-00:30 Oğlak

01:00-01:30 Kova

02:00-02:30 Balık

03:00-03:30 Koç

04:00-04:30 Boğa

05:00-06:30 İkizler

07:00-09:00 Yengeç

09:30-11:30 Aslan

12:00-14:30Başak

15:00-17:00 Terazi

17:30-20:00 Akrep

20:30-22:30 Yay

23:00-23:30 Oğlak

13 Mayıs’ta Doğanların Özellikleri

133 Mayıs’ta doğan insanlar boğa burcuna sahip oldukları için boğa burcunun özelliklerini taşımaktadır. Boğa burçları güvenilir insanlardır. Oldukça yardımseverlerdir. Boğa burçları oldukça inatçı insanlardır. Boğa burçları son derece kararlıdırlar.

13 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 13 Mayıs Ne Günü?

Bazı kaynaklarda 13 Mayıs gününe Türk Dil Bayramı olarak gösterse de Türk Dil bayramı aslına 26 Eylül’de kutlanmaktadır. 13 Mayıs tarihinde başka bir şey kutlanmamaktadır.

13 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1277 Karamanoğlu Bey Konya’yı topraklarına kattı ve resmi dili Türkçe ilan etti

1846 ABD kongresi Meksika’ya savaş ilan etti.

1888 Brezilya’da kölelik kaldırıldı.

1915 Çanakkale’de Osmanlı muhribi HMS Goliath zırhlısını batırdı.

1919- İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

1920 İkinci büyük Edirne kongresi yapıldı

1929 İran’da Deprem oldu 3000 kişi öldü

1940 Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı. Size acı, kan, ter ve gözyaşından başka vadedecek bir şeyim yok.

1950 Türkiye’nin ilk siyasi grevi yapıldı

1955- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri (SEKA) kuruldu.

1958- Velcro, marka olarak tescillendi.

1965 Batı Almanya İsrailli tanıdı.

1975 Süleyman Demirel saldırıya uğradı ve burnu kırıldı.

1981 Papa 2. Jean Paul vurularak yaralandı

1994 İski Genel müdürü Ergun Göknel klor yolsuzluğundan 8 yıl hapse çarptırıldı.

1996- DYP genel başkanı Tansu Çiller örtülü ödenekten 5,5 lira verdiği iddia edildi.

1997 İçişleri bakanlığı Uğur Mumcu ailesine 9.5 milyar tazminat ödedi.

2007 Fenerbahçe 100. Yılında şampiyon oldu

2009 Beşiktaş Türkiye kupasını kazandı

2014 Soma kömür faciası gerçekleşti 301 maden işçisi hayatını kaybetti.

13 Mayıs’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1985- Oğuzhan Koç, Şarkıcı

1919- Vedat Türkali, şair ve yazar

1981- Boncuk Yılmaz, Tiyatrosu oyuncusu

13 Mayıs’ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1655- Papa XIII. İnnocentius, 244. Katolik Kilisesi dini lideri

1713- Alexis Clairaut, Matematikçi

1717- Maria Theresia, Habsburg hanedanı imparatoriçesi

1792- Papa IX. Pius, En uzun süre hüküm süren papa

1840- Alphonse Daudet, Yazar

1857- Ronald Ross, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi İngiliz doktor

1882- Georges Braque, Ressam

1894- Ásgeir Ásgeirsson, İzlanda'nın ikinci cumhurbaşkanı

1907- Daphne du Maurier, İngiliz hikâye, roman ve oyun yazarı

1922- Beatrice Arthur, Aktris

1927- Herbert Ross, Yönetmen ve yapımcı

1928- Édouard Molinaro, film Yönetmeni

1937- Roger Zelazny, Yazar

1939- Harvey Keitel, Aktör

1950- Stevie Wonder, Şarkıcı

1957- Stefano Tacconi, Futbolcu

1961- Dennis Rodman, Basketbol oyuncusu

1967- Chuck Schuldiner, gitarist

1978- Mike Bibby, Basketbol oyuncusu

1986- Robert Pattinson, Aktör

1986- Alexander Rybak, Şarkıcı

1987- Candice Accola, Oyuncu

1991- Francisco Lachowski, Model

1993- Debby Ryan, Şarkıcı

13 Mayıs’ta Doğan Anime Karakterleri

13 Mayıs’ta doğan bir anime karakter bulunmamaktadır.