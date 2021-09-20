13 Kasım hangi burç ve burcu ne? 13 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Kasım tarihinde doğan kişiler, duygusal yönden çok hızlı bir şekilde kendini gelişti. Burç yorumcuları bu durumu genellikle hızlı büyüme olarak tanımlıyor. Kişiliği hızlı bir şekilde gelişen kişilerin çok daha mantıklı ve olgun davrandıkları ifade ediliyor.

13 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

13 Kasım tarihinde doğan kişiler Akrep Burcuna sahip olur. 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında doğan kişiler, akrep burcuna sahip olur.

13 Kasım Yükseleni

13 Kasım tarihinde doğan kişiler akrep burcuna sahiptir. Fakat kişilerin yükselen burcunu öğrenebilmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmuyor. Yükselen burçları, her iki saatte bir değiştiği için tam olarak doğum saatini bilmek gerekiyor.

13 Kasım Doğanların Özellikleri

Akrep burcunun en önemli özellikleri arasında çok duygusal bir kişiliğe sahip olması yer alıyor. Zihin olarak da oldukça güçlü olan bu burç çoğu zaman hem kendi duygularını hem de karşısındaki kişinin duygularını olumlu ya da olumsuz bir şekilde değiştirebilir. Akrep burcu istediğini alma konusunda da çok başarılıdır. Aklına koyduğu şeyi gerçekleştirme imkanı bulur.

13 Kasım Özel Bir Gün müdür? 13 Kasım Ne Günü?

13 Kasım, Miladi takvime göre yılın 317. günü artık yıllarda ise, 318. günüdür. Aynı zamanda 13 Kasım günü;

Dünya İyilik Günü

Tekirdağ'ın Kurtuluşu olarak kutlanır.

13 Kasım Tarihte Bugün

1805 yılında Napolyon Bonapart komutasında bulunan Fransız Ordusu, Viyana'ya girdi.

1906 yılında Paul Cornu, ilk helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

1885 yılında Sırp - Bulgar Savaşı başladı.

1918 yılında İstanbul Limanı'nın İtilaf Devletlerinin işgali yapıldı. I. Dünya Savaşı sonunda ise; Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" dediği İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi.

1922 yılında Tekirdağ'ın kurtuluşudur.

1942 yılında Devlet memurlarına, ücretsiz elbise ve ayakkabı verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

1968 yılında Din Görevlileri Federasyonu kapatıldı.

1970 yılında Suriye'de, Hafız Esad darbe yaptı.

2007 yılında ilk defa bir İsrail Cumhurbaşkanı olan Şimon Peres, TBMM'de konuştu.

2015 yılında Paris'te akşam saatlerinde stadyum, konser salonu, restoran ve barlara yönelik olarak koordineli bir şekilde düzenlenen terör saldırılarında 132 kişi öldü.

13 Kasımda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

13 Kasım’da doğan yabancı ünlüler, Tom Atkins, Gerard Butler, Dacia Maraini ve James Kyson Lee’dir. 13 Kasım doğumlu olan Türkler ise, Nazmi Bari, Nazlı Ilıcak ve Aykut Sporel’dir.