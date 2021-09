13 Ekim hangi burç ve burcu ne? 13 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Ekim tarihinde dünyaya gelen bir kişi terazi burcuna sahip olur. Burçlar o gün dünyaya gelen güneş açısına göre hesaplanarak ortaya çıkar. Güneş açılarına göre 24 Eylül ile 23 Ekim arasında kalan günler genellikle terazi burcudur.

13 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

13 Ekim tarihi 24 Eylül ile 23 Ekim arasında kaldığı için terazi burcuna sahip olur. 13 Ekim tarihinde doğan kişiler uyumlu yapısı ve dengeli aşk hayatı ile dikkat çeker. Hayatlarında her şey olması gerektiği gibi devam eder. Bu kişilerin her zaman keskin çizgileri vardır. Onun hayır dediği şeyi hiçbir zaman evet yapamazsınız. Terazi burçları, azimlidir ve aldıkları her işi hakkıyla yaparlar.

13 Ekim Yükseleni

Yükselen burçları bazı kişilere, burçlardan daha çok etki eder. Bu nedenle de yükselen burcunu bilmek çok önemlidir. Yükselen burcu doğduğunuz gün ile değil doğduğunuz saat dikkate alınarak belirlenir. 13 Ekim tarihinin yükselen burç saatleri ise;

00:00-02:00 Aslan

02:30-05:00 Başak

05:30-07:30 Terazi

08:00-10:30 Akrep

11:00-13:00 Yay

13:30-15:00 Oğlak

15:30-16:00 Kova

16:30-17:00 Balık

17:30-18:00 Koç

18:30-19:00 Boğa

19:30-21:00 İkizler

21:30-23:30 Yengeç

13 Ekim Burç Özellikleri

Terazi burcu hava grubunda yer alır. Terazi burcunun yönetici gezegeni ise, Venüs'tür. Terazi burcunun en şanslı günü cuma günüdür. Terazi burçları sakin ve uyumlu gözükseler de çok isteklerini gösteren ve yapan bir karaktere sahiptir. Terazi burçlarının çekim gücü her zaman çok yüksektir. Terazi burçları eleştiriyi çok sevmezler.

13 Ekim Tarihte Bugün

54 yılında Neron, Roma tahtına oturdu.

1775 yılında ABD Deniz Kuvvetleri kuruldu.

1492 yılında Kristof Kolomb, Bahamalar'da Yerliler tarafından Guanahani olarak isim verilen, San Salvador ismini verdiği adaya ayak bastı.

1792 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray olarak bilinen binanın ilk temeli atıldı.

1886 yılında Amerikalı eczacı Pemberton, Coca Cola'nın ilk defa formülünü buldu.

1884 yılında Greenwich Gözlemevi'nden geçen meridyen, 0 derece ve uluslararası zaman kuşakları için de bir başlangıç noktası olarak kabul edildi.

1918 yılında Talat Paşa liderliğinde bulunan İttihat ve Terakki Hükümeti istifa etti.

1935 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren Mason Localarının Atatürk tarafından kapatılmasına kararlaştırıldı.

1946 yılında Fransa'da Dördüncü Cumhuriyet'in Anayasası kabul edildi.

13 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

13 Ekimde doğan yabancı ünlüler, Sacha Baron Cohen, Ashanti, Leonel Núñez ve Allen Covert'tir. 13 Ekim doğumlu olan Türkler ise, Adalet Ağaoğlu, Emre Kongar ve Aykut Oray'dır.