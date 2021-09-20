13 Aralık hangi burç ve burcu ne? 13 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her burcun sahip olduğu bir ay bulunmaktadır. Bu aylar kesin tarihler ile ayrılmıştır. Bu yüzden burçlar arasında kesinlikle karışıklık çıkmaz. Burçların özellikleri ve burç yorumları da herkes tarafından sıklıkla takip edilmektedir.

13 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında doğmuş kişiler yay burcu olarak bilinmektedir. Bu nedenle 13 Aralık tarihide yay burcuna denk gelmektedir.

13 Aralık Yükseleni

Yükselen burçlar her zaman için ilgi duyulan bir konu olmayı başarmıştır. İnsanlar sahip oldukları yükselen burçları öğrenmek için sabırsızlanmaktadırlar. Ancak yükselen burçlar kişilere özel olarak belirlenmektedir. Yani kişinin doğum yılı ve saatini bilmek lazımdır. Bu bilgiler olmadan yaya burcunun yükselenini söylemek zordur. Yükselen burçları kendi özel bilgileriniz ile hesaplayabilirsiniz.

13 Aralıkta Doğanların Özellikleri

13 Aralıkta doğan kişiler özgürlükleri ile dikkat çeken kişilerdir. Yay burcunun en belirgin özelliği başlarına buyruk olmalarıdır. Yani bir yay burcu kafasına koyduğu her şeyi yakmaya çalışmaktadır. Bu kişiler genel olarak mutlu bir yapıya sahiptir. Çevreleri ile uyumlu oldukları da görülmektedir.

Yay burçları aşk konusunda da çok duygusal kişilerdir. Hayatı özgürce ve mutlu bir şekilde yaşamayı seven yayların zaman zaman hareketli yaşamları olmaktadır.

13 Aralık Özel Bir Gün müdür? 13 Aralık Ne Günü?

Dünya geneline baktığımız zaman çok sayıda özel gün olduğu görülmektedir. Her ay en az birkaç tane kutlanan gün bulunmaktadır. Ancak 13 Aralıkta herhangi özel bir gün kutlanmamaktadır. Tarihte 13 Aralık günü birçok olay meydana gelmiş olsa da kutlanması gereken bir durum hiç yaşanmamıştır.

13 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

13 Aralıkta tarihe iz bırakmış olan birçok olay yaşanmıştır. Bu tarihte çok sayıda olay yaşanmış olsa da bazıları daha akılda kalıcı olmuştur.

- 1754, Osmanlı Devleti'nde III. Selim'in saltanatı başladı.

- 1942, Çorum'da büyük bir deprem meydana geldi. 42 kişi öldü, yüzlerce ev yıkıldı.

- 2003, ABD birlikleri Irak'ta Saddam Hüseyin'i yakaladı.

13 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- 1949, Tarık Akan / Sinema ve dizi oyuncusu.

- 1973, Emre Aşık / Futbolcu.

- 1975, Bahar Mert / Voleybolcu

- 1980, Tülin Şahin / Türk model ve moda tasarımcısı.

13 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

- 1972, Damien Comolli / Fransız futbol antrenörü.

- 1967, Jamie Foxx / Amerikalı oyuncu.

- 1989, Taylor Swift / Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı.

13 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

- Mihael Keehl / DeathNote