13 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 13 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

13 Ağustos tarihinde doğanlar kişiler Aslan burcu olarak kabul edilir. 13 Ağustos 2021 tarihi Cuma Gününe denk gelir ve bugünden itibaren 45 gün vardır.

13 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

13 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcuna sahip olur. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarih aralığında doğan kişiler, Aslan burcuna mensup olur. Aslan burçları, önderlik ve diktatörlük yapmaktan çok hoşlanırlar. Çevresindeki insanların hayatlarını da onlar adına planlamak ve düzenlemek isterler. Her şeye karşı olan bir yapıları vardır. Aynı zamanda da mağrurdurlar. Emir almayı hiç sevmezler ve insanları yönetmeyi çok severler. Etraflarındaki her şeyi organize etmeyi çok severler.

13 Ağustos Yükseleni

Yükselen burcunuz da en az kendi burcunuz kadar etkili ve önemlidir. Yükselen burçlar ortalama olarak iki saatte bir değişir. Yükselen burcunuz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

13 Ağustos Burcunun Özellikleri

13 Ağustos tarihinde doğan kişiler, dikkatli ve yardımsever kişilikleri ile dikkat çeker. bu insanlar aynı zamanda da çok kararlıdırlar. Başkalarına yardım etmenin en yenilikçi ve kolay yollarını bulmaya devam ederler. Genellikle para yönetme konusunda çok iyidirler. İş hayatında harika iş adamları olabilirler. Ayrıca başkalarını yetiştirme konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Tanıştıkları her kişi hakkında hemen her şeyi öğrenmek isterler. 13 Ağustos burcu yardımseverlikleri bilinir. Giyime ve dış görünüşe çok önem verirler ve pahalı aksesuar kullanmaya dikkat ederler.

13 Ağustos Tarihte Bugün

1792 yılında Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve bunun sonucunda da halk düşmanı olarak ilan edildi.

1889 yılında Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin ismini vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

1913 yılında Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.

2004 yılında 2004 Yaz Olimpiyatları, Atina'da başladı.

1966 yılında Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.

1960 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1956 yılında Türkiye'de ortaokullara din dersi geldi.

1923 yılında Mustafa Kemal, tekrardan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1954 yılında Pakistan Milli Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk defa yayımlandı.

1999 yılında Türkiye'de "Uluslararası Tahkim" yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi.

13 Ağustosta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

13 Ağustosta doğan yabancı ünlüler, Alan Shearer ve Alfred Hitchcock'tir. 13 Ağustos doğumlu olan Türkler ise, Elçin Sangu, Özge Özberk ve Hakan Altun'dur.