12 Şubat hangi burç ve burcu ne? 12 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 Şubat tarihinde doğan kişiler kova burcudur. Hava grubu burçları arasında yer alan kova burcunun karşıt burcu ise aslan olarak bilinmektedir. Akılcı ve sezgisel olan kova burcu 22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişilerin burcu olarak ifade edilebilir.

12 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 Şubat tarihinde doğan kişilerin burcu, kovadır. Kova burcu olmak için kişinin 22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında doğması gerekmektedir. Kova burcu olan kişiler genel olarak sosyal hayatlarına çok önem veren kişiler olarak bilinmektedir.

12 Şubat Yükseleni

Yükseleni kova olan kişilerin, en temel özelliklerinin dürüstlük olduğunu söylemek mümkündür. Yükseleni kova olan kişilerin kalpleri oldukça temizdir ve iyi niyetli insanlardır. Sanata olan düşkünlükleri ile bilinirler. Her zaman pozitif davranırlar ve çevrelerine de olumlu enerji dağıtırlar.

12 Şubat da Doğanların Özellikleri

12 Şubat tarihinde doğan kişiler, çevrelerinde sevecen tavırları ile bilinirler. Her zaman pozitif enerjileri ile tanınan kova burcu kişileri, hayatlarında bulunan insanlar tarafından çok fazla sevilirler. Hayal güçleri son derece gelişmiştir. Sabit fikirli olmalarının yanında aynı zamanda da inatçı bir yapıları bulunmaktadır.

12 Şubat Özel Bir Gün müdür? 12 Şubat Ne Günü?

12 Şubat günü tarih de yer alan özel bir gün değildir. Ancak 12 Şubat gününde yaşanan bir çok özel gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Siz de 12 Şubat tarihinde yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

12 Şubat Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1870 yılında Utah'ta kadınlar, oy kullanma haklarını kazandılar.

1934 yılında Avusturya'da iç savaş başladı.

1975 yılında Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.

2010 yılında Kanada'da Kış Olimpiyatları başladı.

12 Şubat da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1927 - Niyazi Sayın

1936 - Oktay Arayıcı

1946 - Ajda Pekkan

1977 - Lerzan Mutlu

1964 - Adnan Aybaba

12 Şubat da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1915 - Lorne Greene

1934 - Bill Russell

1969 - Darren Aronofsky

1975 - Regla Torres

1980 - Christina Ricci

1988 - Claudio Acosta

12 Şubat da Doğan Anime Karakterleri

12 Şubat tarihinde doğan kişiler, kova burcu olarak bilinmektedir.

Juno- BEASTARS, 12 Şubat tarihinde doğan bir anime karakteridir. 12 Şubat tarihinde doğan başka bir anime karakteri bulunmamaktadır. Ancak 22 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde doğan ve kova burcu olan başka anime karakterleri de bulunmaktadır.