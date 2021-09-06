12 Ocak hangi burç ve burcu ne? 12 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 Ocak yılbaşından yaklaşık olarak 12 gün sonrasına tekabül etmektedir. Bu tarihte pek çok olay yaşanmıştır. 12 Ocakta doğanlar lider ruhlu olan kişilerdir. Toprak burçlarından bir tanesidir.

12 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 Ocak burcu Oğlak burcudur. Oğlak burcu 22 Aralık ile 20 Ocak arasına tekabül etmektedir.

12 Ocak Yükseleni

12 Ocak yükseleni bulmak için öncelikle doğum saatini tam olarak bilmeniz gerekmektedir. Doğum saatinizi bildikten sonra 12 Ocak yükselenini tam olarak hesaplayabilirsiniz.

12 Ocakta Doğanların Özellikleri

12 Ocakta sabırlı ve lider ruhlu kişilerdir. Pek çok işleri aynı anda yapmayı severler. Çok çalışkanlıkları ile bilinmektedir. Dolayısıyla tembellik hayat felsefelerinde yokturlar. Özellikle tembel olmaktan hoşlanmadıkları gibi tembel insanların hayatlarında olmasını istemezler. Boş zaman buldukları zaman kişisel gelişimlerini geliştirici pek çok aktiviteyi beraberinde yaparlar. Çok utangaç bir yapıya sahiptirler.

İlk girdikleri ortamda utanmaya meyillidirler. Dostluklarına çok önem verirler ve sürekli olarak yeni dostluklar edinmek için uğraşırlar. Dostluklar onlar için hayatta çok önemlidir. İşlerini her zaman zamanında yaparlar ve zaman onlar için çok değerlidir. Zamanlarını boşa harcamaktan her zaman geri dururlar. Hızlı düşünür ve karar verirler.

12 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 12 Ocak Ne Günü?

12 Ocak özel bir gün değildir. Herhangi bir özel güne tekabül etmemektedir.

12 Ocak Tarihte Bugün Yaşananlar Olaylar ve Gelişmeler

- 2. Dünya savaşında Ruslar Finlandiya'ya bomba attı.

- Sovyetler Doğu Avrupa'da Almanlara karşı atağa geçti.

- İstanbul'da tarihi Beyoğlu tüneli açıldı.

- Tetenos hastalığına karşı bir aşı geliştirildi.

- Amerika Birleşik Devletlerinin senatosuna ilk kez bir kadın politikacı dahil oldu.

- İnsan klonlanmasının yasaklanması konusunda Avrupa ülkeleri anlaştılar.

12 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Abdülbaki Gölpınarlı (Tarihçi)

- Hüseyin Nihal Atsız (Türk yazar ve Tarihçi aynı zamanda ideolog)

- Özdemir Nutku (Oyuncu)

- Metin Serezli (Aktör)

- Hande Yener (Pop Sanatçısı)

12 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Naya Rivera (Şarkıcı)

- Pablo Daniel (Futbolcu)

- Zayn Malik (Söz yazarı ve şarkıcı)

- Joe Frazier (Ağırsiklet profesyonel boksçu)

- Ottmar Hitzfield (Futbolcu)

- Hermann Göring (Subay

- Charles Perrault (Yazar)

- Jack Landon (Yazar)

12 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

12 Ocakta doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.