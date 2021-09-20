12 Kasım hangi burç ve burcu ne? 12 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 Kasım tarihinde doğan kişiler, kesinlikle yanında olmasını isteyeceğiniz dostlarınız olabilir. Bu kişiler sevdiklerine karşı çok vericidir.

12 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 Kasım tarihinde doğan kişiler, akrep burcuna sahip olur. 12 Kasımda doğan kişiler çok yaratıcı ve hayal gücü çok gelişmiştir. Çoğu zaman bu yaratıcı yönlerinin farkına varmazlar. Eğer kendileri dikkat etmezlerse bu yetenekleri hiç keşfedilmeyebilir.

12 Kasım Yükseleni

12 Kasım tarihinde doğan kişilerin yükselen burcunu öğrenebilmek için doğum saatini de bilmek gerekir. Her iki saatte bir yükselen burç değişir. Bu nedenle kişinin tam doğum tarihinin bilinmesi çok önemlidir. Sadece doğum tarihi ile yükselen burç hesaplaması yapılamaz.

12 Kasım Doğanların Özellikleri

12 Kasım tarihinde doğan kişiler, aile hayatını çok önemserler. Akrep burçları, çok cömert ve yardımsever kişilikleri ile tanınırlar. Çok yetenekli ve becerikli bir kişilikleri olmasına rağmen bunun çoğu zaman farkına varamayabilirler.

12 Kasım Özel Bir Gün müdür? 12 Kasım Ne Günü?

12 Kasım, Miladi takvime göre yılın 316. günü artık yıllarda ise, 317. günüdür. Aynı zamanda 12 kadım günü;

Dünya Zatürre (Pnömoni) Günü

Fırtına: Lodos Fırtınası

12 Kasımda Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar

1799 yılında ilk defa meteor yağmuru kaydedildi.

1833 yılında Temple-Trupple Kuyrukluyıldızı'nın neden olduğu Leonid Meteor Yağmuru Kuzey Amerika'da gerçekleşti.

1877 yılında Gazi Osman Paşa, Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi.

1840 yılında Düşünen Adam heykeli ile tanınan heykeltıraş Auguste Rodin, Paris'te doğdu.

1905 yılında Norveç'te yapılan halk oylamasında monarşi yandaşları galip geldi.

1900 yılında Uluslararası Paris Sergisi'ni yaklaşık 50 milyon kişi gezdi.

1912 yılında İspanya Başbakanı José Canalejas’e suikast düzenlendi

1927 yılında Sovyetler Birliği'nde Troçki, Komünist Partisin’den çıkarıldı. Bunun sonucunda ise, Stalin başa geçti.

1918 yılında Avusturya'da cumhuriyet ilan edildi.

1929 yılında Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi.

1990 yılında Japon İmparatoru Akihitotaç giydi.

1998 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan, Roma hava alanında yakalandı.

2011 yılında İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Hükümeti istifa etti.

2014 yılında Rosetta uzay aracından ayrılan Philae keşif aracı, 67P adı verilen kuyruklu yıldıza indi.

12 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

12 Kasım’da doğan yabancı ünlüler Grace Kelly, Ryan Gosling Anne Hathaway, Neil Young, Mort Shuman ve Nadia Comăneci’dir. 12 Kasım doğumlu olan Türkler ise, Semih Saygıner ve Nur ‘dur.