12 Aralık hangi burç ve burcu ne? 12 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 Aralık tarihinde doğan kişiler, etkin bir şekilde her ortamda faaliyet gösteriyor. Bu kişiler, iyimser tavırları ile dikkat çeker. Aynı zamanda da her alanda başarılı yönlerini de ön plana çıkarmayı başarıyor. Her alanda başarı kazanma kabiliyeti olan bu kişiler, burç özelliklerini tam anlamı ile taşıyor.

12 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

12 Aralık tarihinde doğan kişiler, yay burcuna sahip olur. 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında doğan kişiler, Yay burcuna sahiptir. Yay burcu, ateş grubu içinde yer alan bir burçtur.

12 Aralık Yükseleni

12 Aralık’ta doğan kişilerin yükselen burcu doğum saatine göre değişiklik gösterebilir. Yükselen burcu, kişinin doğum saatine göre belirlenir. Yay burcu yükselenine sahip olan kişiler, hayat dolu ve sevecendir.

12 Aralıkta Doğanların Özellikleri

12 Aralık tarihinde soğan kişiler, sürekli olarak kişiliklerini geliştirebilmek için çaba gösterir. Bu burca sahip olan kişilerin, kendine özgü bir yaşam tarzları ve değişik fikirleri vardır. Aynı zamanda çevrelerinde olan kişilere olumlu enerji verirler. Bu kişilerin en önemli özellikleri ise, Özgür bir ruha sahip olmasıdır.

12 Aralık Özel Bir Gün müdür? 12 Aralık Ne Günü?

12 Aralık günü, Miladi takvime göre yılın 346. günü artık yıllarda ise, 347. günüdür.

12 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

627 yılında Ninova Muharebesi sırasında Bizans İmparatoru Herakleios'un ordusu, Sasani İmparatoru II. Hüsrev'in güçlerini yendi.

1900 yılında Norveçli Johann Waaler, "Kağıt tutacağı"nın patentini aldı.

1911 yılında Hindistan'ın Başkenti, Kalküta yerine Delhi oldu.

1925 yılında İran'da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı’na son verdi.

1923 yılında TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösteren kişilere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

1949 yılında TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.

1956 yılında Japonya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1963 yılında Kenya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1990 yılında Arnavutluk'da yeni partilerin kurulmasına izin verildi.

1996 yılında Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin, bir suikast girişiminde önemli ölçüde yaralandı.

2000 yılında Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşı sonlandıran barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.

12 Aralık’ta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

12 Aralık’ta doğan yabancı ünlüler, Bill Nighy, Daniel Agger, John Osborne’dir. 12 Aralık doğumlu olan Türkler ise, Engin Bayrak, Hülya Koçyiğit, Cemil Meriç, Fatma Girik, Cengiz Aytmatov’dur.