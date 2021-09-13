11 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 11 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji pek çok kişi tarafından geçmişten günümüze hep ilgi çekici olarak görülmüştür. Bu nedenle de bu kişiler hangi burçların hangi özelliklere sahip olduklarını araştırır. 11 Temmuz ise, bu tarihlerden arasında yer alır.

11 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide güneş burcuna göre belirlenmiş olan 12 farklı burç bulunuyor. Bu burçlar, belirli tarihler arasını kapsar. 23 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğan herkes, yengeç burcuna sahip olur. Bu duruma göre ise, 11 Temmuz tarihi yengeç burcu olarak kabul edilir.

11 Temmuz Yükseleni

Kişilerin doğdukları andan itibaren ufuk çizgisinden yükselen burca yükselen burç ismi verilir. Yükselen burcu da en az dahil olunan burç kadar önemlidir. Yükselen burç 2 saatte bir değiştiği için doğum saatinin doğru bilinmesi çok önemlidir. 11 Temmuz tarihinde doğan kişilerin yükselen burçlarını öğrenebilmeleri için doğum saatlerini de bilmeleri gerekir.

11 Temmuz Doğanların Özellikleri

Yengeç burcu, su grubuna ait olan bir burçtur. Yengeç burcunun pek çok farklı özelliği bulunur. Bu özellikler ise şunlardır:

Alıngan, hassas ve kuruntulu kişilerdir.

Yengeç burçları sorumluluk sahibidir ve her zaman mükemmeliyetçilikleri ile bilinirler.

Çok duygusal ve merhametli bir yapıları vardır.

İyi günlerinde iyi kalpli, neşeli ve yardımsever kişilerdir. Ama bir ortada hiçbir neden yokken de bazen somurtkan olabilirler.

Kendilerini inciten ve kıran kişileri çok zor affederler.

11 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 11 Temmuz Ne Günü?

11 Temmuz, Miladi takvime göre yılın 192. günü ve artık yıllarda, ise 193. günüdür. Aynı zamanda 11 Temmuz;

Dünya Nüfus Günü olarak kutlanır.

11 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1302 yılında Altın Mahmuzlar Savaşı'nda Flandre şehirleri etrafında bulunan "Koalisyon Ordusu", Fransa Krallığı Ordusu'nu yenilgiye uğrattı.

1740 yılında Pogrom: Yahudiler, "Küçük Rusya"dan şimdiki Ukrayna'ya sürüldüler.

1971 yılında Şili, bakır madenlerini millileştirdi.

1960 yılında İdam cezasında yaş haddi kaldırıldı.

1979 yılında Abdi İpekçi cinayetinin katil zanlısı olan, Yavuz Çaylan ve Mehmet Ali Ağca yakalandı.

1962 yılında Atlantik ötesine ilk defa uydu aracılığı ile televizyon yayını gerçekleştirildi.

1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, PKK eylemlerini gerekçe göstererek er ve erbaşların terhislerini 4 ay süre ile erteledi.

11 Temmuzda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

11 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler Étienne Capoue, Tanith Belbin, Rachael Taylor'dur. 11 Temmuz doğumlu olan Türkler ise, Engin Baytar ve Meral Onat'tır.

11 Temmuzda Doğan Anime Karakterleri

11 Temmuz tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmuyor.