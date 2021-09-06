11 Şubat hangi burç ve burcu ne? 11 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

11 Şubat tarihinde doğan kişiler hangi burçtan olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğanlar Kova burcu olmaktadır. Kova burcu hava grubundan olan bir burçtur. İnsanlar haftalık, günlük, aylık ya da yıllık olarak burç yorumlarını takip edebilmektedirler.

11 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

11 Şubat tarihinde doğan kişiler Kova burcu olmaktadır. Kova burcu hava grubundan olan bir burçtur. 22 Ocak ile 19 Şubat tarihi arasında doğan kişiler Kova burcu olmaktadır. Kova burcu olan kişiler oldukça özgür ruhlu olmaktadır. Çoğunlukla mantıkları ile hareket etmektedirler.

11 Şubat Yükseleni Nedir?

11 Şubat tarihinde doğan kişilerin güneş burcu Kova olmaktadır. Ancak insanlar yükselen burçlarını da merak etmektedir. Kişilerin yükselen burçlarını öğrenebilmeleri için doğum saatini ve doğum yerlerini bilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yükselen burcu öğrenmek mümkün değildir.

Kişilerin yüksek burçları doğum haritaları ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bunun yanında insanların kişisel özellikleri ile ilgili de bilgiler vermektedir. Astrologlar kişilere kendi yaşamları ile ilgili net bir bilgi vermeleri için yükselen burcunu öğrenmeleri gerekmektedir.

11 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu insanlar sevecen ve sıcakkanlı insanlardır. Ayrım göstermeksizin bütün insanlara aynı şekilde davranırlar. Kova burcu insanları tüm insanların eşit haklara sahip olmalarını istemektedir. Kovalar dışarıdan modern bir görünüme sahiptir. Ancak bazı zamanlar inatçı olabilirler.

Kova burcu insanlar özgürlüklerine oldukça düşkündür. Bu durum aşk hayatlarında bazı zamanlar sıkıntılara neden olabilmektedir. Aile yaşamına uyum sağlamakta zorlanabilirler. Ama yine de kova burçları iyi bir şekilde ebeveynlik yaparlar.

11 Şubat Özel Bir Gün müdür? 11 Şubat Ne Günü?

11 Şubat tarihinde önemli pek çok olay meydana gelmiştir. Bu gün tarih boyunca pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Ancak 11 Şubat tarihi özel bir gün değildir.

11 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1965 yılında Yeni Adana isimli gazete, Dünya Basın Başarı ödülü almıştır.

1973 yılındaki Vietnam Savaşında ilk Amerikalı esirler serbest bırakılmıştır.

1990 yılında Mike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını Buster Douglas'a kaybetmiştir.

1992 yılında Azerbaycan Merkez Bankası kurulmuştur.

11 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1994 Hamza Dursun - Türk milli kayakçı

1977 Mustafa Üstündağ - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1976 Hakan Bayraktar - Türk futbolcu

11 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1999 Andriy Lunin - Ukraynalı Futbolcu

1996 Miladin Stevanovic - Sırp Futbolcu

1973 Varg Vikernes - Norveçli Müzisyen

11 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

Soi Fon - Bleach