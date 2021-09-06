11 Ocak hangi burç ve burcu ne? 11 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar günümüzde pek çok kişinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı astrolojinin günümüzde ayrı bir önemi bulunmaktadır.

11 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Aralık ile 21 Ocak tarihlerinin arasında doğan kişiler Oğlak burcu olmaktadır.

11 Ocak Yükseleni Nedir?

11 Ocak tarihinde doğan oğlak burcu kişiler, toprak grubunda olmaktadır. Oğlak burcunun yönetici gezegeni ise Satürn'dür. Yükselen burçlar her iki saatte bir değişiklik göstermesinden dolayı doğum saatinin tam olarak bilinmesi oldukça önemlidir.

11 Ocak Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu, öncü nitelikte olan burç grubu içinde yer almaktadır. Öncü nitelikte bir burç olduğu için planlamaya ve disipline çok düşkündürler. Sürekli olarak uzun süreli planlar yapabilmektedirler. Ön planda olmayı, kendi fikirlerini empoze etmeyi sevmektedirler. Oğlak burcu olan kişilerin olumlu yönlerine bakıldığında; korkusuz, dürüst, ailelerine düşkün oldukları görülmektedir. Olumsuz özellikleri ise; kötümser, hatalara karşı affetmez ve uyumsuz özelliklerinin bulunmasıdır.

11 Ocak Özel Bir Gün müdür?

11 Ocak Dünya Affetme Günü olarak kutlanmaktadır.

11 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Cevizli'de Singer fabrikasında yer alan işçilere polis saldırmıştır. 120 tane işçi gözaltına alınmıştır ve 14 tane işçi ile 8 polis yaralanmıştır. Fabrika bir gün önce işçiler tarafından işgal edilmiştir.

Türkiye içerisinde ilk sinema grevi, İstanbul Şehzadebaşı'nda yer alan Yeni Sinema'da başlamıştır.

Doğu Pakistan, Bangladeş olmuştur.

İstanbul Türk Demir Döküm fabrikaları içerisinde 99 gün sürmüş olan grev sona ermiştir.

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmenliğinin başına Muhsin Ertuğrul getiriliştir. Bir gün öncesinde Vasfi Rıza Zobu bahsedilen görevden istifa etmiştir.

Ölmeden bebeklik çağını atlatabildikleri kayda geçen ilk altızlar Güney Afrika'da doğmuştur.

Kıbrıs Harekâtı kapsamında 484 tane kişinin çatışma içerisinde kaybedildiği açıklanmıştır.

Lockheed Martin isimli uçak şirketinin Türkiye temsilcisi olan Nezih Dural tutuklanmıştır.

14 yaşında olan Nigel Short, "Uluslararası Usta" unvanını alarak o güne kadar bulunan en genç satranç oyuncusu olmuştur.

Thriller isimli albümü ile Michael Jackson 8 Grammy ödülü almıştır.

Berlin, Ulumulhikme Okulu kurulmuştur.

11 Ocak Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

11 Ocak’ta doğan çok sayıda Türk ünlü ve futbolcu vardır:

Azer Bülbül

Fırat Albayram

Mustafa Sandal

Ali Özütemiz

Onat Kutlar

Öztürk Serengil

Semra Özdamar

Aydan Siyavuş

11 Ocak Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

11 Ocak’ta doğan çok sayıda yabancı ünlü ve futbolcu vardır:

Leroy Sané,

Cody Simpson

Laura Roge

Jamie Bick

Marc Blucas

Matteo Renzi

Roger Guillemin

Rod Taylor

Fischer Black

Gérson

11 Ocak Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

Shouto Todoroki 11 Ocak tarihinde doğmuş olan bir anime karakteridir.