11 Kasım hangi burç ve burcu ne? 11 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burç, astroloji sözde bilimi tarafından kullanılan ve insanlar tarafından da bilinen bir terimdir. Buna göre, burcuna göre bir kimsenin karakter özellikleri hakkında yorum yapılabildiği görülmektedir.

11 Kasım Hangi Burç Burcu Ne?

Ekim ayı sonu ve Kasım ayının bir kısmı akrep burcu olarak kabul edilir. Bu kapsamda, 23 Eylül ile 21 Kasım tarihleri arasında doğan herkes akrep burcudur. Yani, 11 Kasım doğumlular da tarih bakımından akrep burcu olarak nitelendirilirler.

11 Kasım Yükseleni

Kişinin doğum tarihi temel burcun hesaplanmasında kullanılır. Bu tarihe doğum saati de ilave edildiğinde yükselen burcu belirlenebilir. Akrep ve yükselen akrep burçlular genelde benzer özellikler taşırlar. Yükseleni akrep olan bir kimsenin; gizemli, sır tutan ve kararlı yapıda olduğu dikkat çekmektedir. Bu kişiler zayıf taraflarını ustaca bastırabilme kabiliyetine de sahiptir.

11 Kasım’da Doğanların Özellikleri

Zodyak’ın su grubunda bulunan akrep burcu kinci olmasıyla herkes tarafından tanınmaktadır. Bu kimseler yaşamı uç noktalarda sürdürmeyi severler ve her an temkinli yapılarıyla da dikkat çekerler. Kuşkucu olmaları nedeniyle insan ilişkilerde güven bağı kurmakta zorlanırlar. Ancak inandıkları kişinin de her daim arkasında durular.

11 Kasım Özel Bir Gün müdür? 11 Kasım Ne Günü?

11 Kasım kuzey yarım kürede sonbaharın yaşandığı zamanlara denk gelir. Bu gün dünyada solan yaprakların yarattığı manzara dışında özel bir isimle anılmaz. Ancak tarih sayfalarına ufak bir göz atıldığında farklı yılların 11 Kasım’ında bazı önemli olayların yaşandığı anlaşılabilir.

11 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olay ve Gelişmeler

11 Kasım tarihinde yaşanan bazı olay ve gelişmeleri kronolojik olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: Mihrimah Sultan Rüstem Paşa ile evlendi (1539), Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda taraf oldu (1914), İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildi (1938), Nasa Gemini 12’yi fırlattı (1966), Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto başlatıldı(1996).

11 Kasım’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Dünyanın sayısız insanla paylaşılmasının doğal bir sonucu olarak ünlü kimselerle aynı doğum gününe sahip olunup olunmadığı merak edilen bir konudur. 11 Kasım doğumlu ve akrep burcu olan bazı ünlüler; Altan Erbulak, İpek Tuzcuoğlu, Didem Özkavukçu ve Sarp Apak şeklinde sıralanabilir. Bu tarihte doğan dünyaca ünlü futbolcularsa; Jordan Yeye, Arouna Kone ve Philipp Lahm’dır.

11 Kasım’da Doğan Anime Karakterleri

Çocuklar ve gençler tarafından olduğu kadar yetişkinler tarafından da sevilen anime karakterlerinin her birinin doğum tarihi vardır. Bu bakımdan akrep burcu taşıyan bazı karakterleri; Zoro Roronoa, Armin Arlet ve Shouta Aizawa olarak listelemek mümkündür.