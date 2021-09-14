11 Eylül hangi burç ve burcu ne? 11 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

11 Eylül tarihinde doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Başak burcu toprak grubunda yer alan burçlardan biridir. Titiz ve duygusal yapıda insanlardır. Sevecenlerdir. Diğer insanlarla oldukça iyi geçinmektedirler.

11 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

11 Eylül tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarih doğumlular başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Ancak iyi bir kişilik analizi yapmak için yükselen burcu bilmek de oldukça önemlidir.

11 Eylül Yükseleni Nedir?

Başak burçları düzenli ve tertipli yapıları ile dikkat çekmektedir. Hassas bir yapıları vardır. Yükseleni başak olan kişiler de titiz ve temiz olur. Yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini de bilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yükselen burcu öğrenmek mümkün olmamaktadır.

11 Eylül doğumlu başak burçlarının yükseleni doğum saatlerine göre şu şekildedir;

00:00-01:30 arasında doğanların yükseleni Yengeç

02:00-04:00 arasında doğanların yükseleni Aslan

04:30-07:00 arasında doğanların yükseleni Başak

07:30-09:30 arasında doğanların yükseleni Terazi

10:00-12:30 arasında doğanların yükseleni Akrep

13:00-15:00 arasında doğanların yükseleni Yay

15:30-17:00 arasında doğanların yükseleni Oğlak

17:30-18:00 arasında doğanların yükseleni Kova

18:30-19:00 arasında doğanların yükseleni Balık

19:30-20:00 arasında doğanların yükseleni Boğa

21:30-23:00 arasında doğanların yükseleni İkizler

23:30'da doğanların yükseleni Yengeç olur.

11 Eylül Doğumluların Özellikleri

11 Eylül doğumlu başak burçları vicdanlı ve naziktir. İyi hisleri sebebi ile kendilerine benzeyen insanları çekmektedirler. İyi durumda olmayan kişilere karşı duyarlı ve hassas davranmaktadırlar. Ayrıntılara çok fazla önem vermektedirler. Bu huyları nedeni ile bazen büyük resmi görmekte sıkıntı yaşayabildikleri olmaktadır. Oldukça zeki insanlardır.

Başak burçları sezgisel bir yapıya sahiptirler. Duygusal zekaları çok gelişmiştir. Fakat bazen sorulara karşı kendilerini çok fazla kaptırmaktadırlar. Bu da çıkış yolunu görmelerine engel olabilmektedir. Oldukça duygusal bir yapıları vardır. Çevrelerine karşı dikkatli davranabilirler. Başkalarına yardım ettikleri zaman kendilerini yararlı hissetmektedirler. Bu nedenle başkalarına yardımcı olmak hoşlarına gitmektedir.

Bazen aşırı karamsar olabilmektedirler. Sıkıntılı durumlar hoşlarına gitmez. Dışlanmış hissettikleri ortamlardan uzaklaşırlar. Su kaynaklarının yakınlarında kendilerini daha huzurlu hissetmektedirler. İkili ilişkilerinde sempatik ve koruyucu olmaktadırlar.

11 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1981 Özlem Türay - Türk Tiyatro Oyuncusu

1982 Elvan Abeylegesse - Etiyopya Asıllı Türk Atlet

1994 Mateus dos Santos Castro - Brezilyalı Futbolcu

1979 Eric Abidal - Fransız Futbolcu

1969 Gidget Gein - Amerikalı Müzisyen

1965 Moby - Amerikalı Müzisyen

1964 Victor Wooten - Amerikalı Müzisyen

1974 Mehmet Emin Toprak - Türk Aktör

1970 Fanny Cadeo - İtalyan oyuncu ve model