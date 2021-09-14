11 Ekim hangi burç ve burcu ne? 11 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Kişiler doğum tarihlerine göre burçlarını öğrenebilirler. Burçlar ile birlikte yükselen burçları da doğum tarihi ile birlikte doğum saatlerine göre belirlenmektedir.

11 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide 12 adet burç bulunmaktadır. Burçlar kişilerin pek çok özellikleri hakkında bilgiler vermektedir. 11 Ekim tarihinde doğan kişilerin burçları ise terazi burcu olmaktadır. Terazi burçlarının kendilerine özel fiziksel ve karakteristik özellikleri bulunmaktadır.

11 Ekim Tarihinde Bugün Doğan Türk Ünlüler

11 Ekim tarihinde doğup terazi burcuna sahip olan pek çok ünlü bulunmaktadır. 11 Ekimde doğan Türk ünlüler şunlardır:

- Cahit Arf: Türk Matematikçi

- Yıldız Kenter: Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

- Yıldırım Önal: Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

- Cahit Kaşıkçılar: Sarı bıyık lakabı ile tanınan Türk dizi ve sinema oyuncusu

- Gökhan Özoğuz: Türk Şarkıcı

11 Ekim Tarihinde Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

Türk ünlüler ile birlikte 11 Ekim tarihinde doğmuş pek çok yabancı ünlü bulunmaktadır. 11 Ekim tarihinde doğmuş yabancı ünlüler şunlardır:

- Michelkle Wie: ABD'li golfçu

- Michelle Trachtenberg: ABD'li oyuncu

- Ruslan Ponomariov: Ukraynalı satranç oyuncusu

- Joan Cusack: ABD'li kadın oyuncu

- Anne Enright: İrlandalı yazar

- Steve Young: ABD'li futbolcu

- Hans Peter Briegel: Alman futbol oyuncusu

- François Mauriac: Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar

- Eleanor Roosevelt: ABD'li insan hakları savunucusu

- Samuel Clarke: İngiliz filozof

11 Ekim Yükseleni

Aynı burca sahip kişilerin yükselen burçları birbirinden farklı olabilmektedir. Çünkü yükselen burçları doğum tarihleri ile birlikte doğum saatlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle 11 Ekim tarihinde doğan kişilerin yükselen burçları saat farkına göre belirlenmektedir.

Yükselen burçları hayat üzerinde önemli etkileri olan bir burçtur. Özellikle burç yorumları araştırılır iken yükselen burçlarına da bakılması çok önemlidir. Yükselen burçları genellikle 2 saatte bir değişiklik göstermektedir.

11 Ekim Terazi Burcu Özellikleri

Terazi burçlarının en belirgin özelliği kararsızlıklarıdır. Terazi burçlarının büyük bir havası vardır. Ritmik hareketler ile dans eder gibi bir yaşam sürmektedirler. Genellikle terazi burçlarının yanında kişilerin kızgınlıkları yok olur. En sinirli anlarında bile kişileri regüle etme yeteneklerine sahiplerdir.

Terazi burçları tartışması sevmelerine rağmen sesini hiç yükseltmeden zaferini ilan eder. Kafalarında müthiş dengeye sahip olan terazi burçları uyumlu ve sevecen bir yapıya sahiptir. Bulundukları ortamları iyi inceler ve detayların nerede saklı olduğunu bulmaya çalışır. Konulara hakim olabilmek için ise çok çalışıp kendini harap etmek yerine keskin görüşlerini ve mantığını kullanacağı ortamları seçer.