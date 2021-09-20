11 Aralık hangi burç ve burcu ne? 11 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrologlara göre yay burcunun uğurlu taşları ametist ve akik, uğurlu renkleri ise beyaz ve kırmızıdır. Kırmızı bolluk ve bereketi, beyaz ise masumiyeti ve şansı temsil eder.

11 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

11 Aralık, ateş grubunda yer alan yay burcudur.

11 Aralık Yükseleni

11 Aralıkta doğanların yükseleni, doğum saatine ve cinsiyetine göre farklılık gösterir.

11 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Pratik zekaları yüksek olduğu için hazırcevaptırlar.

2- Tartışmalarda altta kalmayı hiç sevmezler ve her daim son sözü söyleyen taraf olmak isterler.

3- Hayatta en nefret ettikleri şeylerden biri yanlış anlaşılmaktır.

4- Sevgi gösterilerinden hoşlanmadıkları için her şeyi kapalı kapılar arkasında yaşamak isterler.

5- Hayatın kendilerine sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için var gücüyle çalışırlar.

6- Başarısızlıklar onları yıldırmaz bilakis daha fazla hırslanmalarını sağlar.

7- Karşı cinsle flörtleşmekten hoşlansalar da her zaman ilk adımı karşı tarafın atmasını beklerler.

11 Aralık Özel Bir Gün müdür? 11 Aralık Ne Günü?

2003'ten bu yana Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede 11 Aralık, Uluslararası Dünya Dağ günü olarak kutlanmaktadır.

11 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 11 Aralık 1941 tarihinde İtalya ve Almanya, Amerika Birleşik Devletlerine savaş açtı.

2- 1961 yılında açılan Maksim Gazinosu, 11 Aralık 1976 tarihinde, bilinmeyen bir nedenden ötürü tamamen yandı.

11 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Adile Naşit:

Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Adile Naşit, 11 Aralık 1930 tarihinde doğdu.

2- Erkan Petekkaya:

Kolpaçino: 3. Devre ve Deliler filminin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın doğum tarihi: 11 Aralık 1970

11 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Necip Mahfuz:

Kuştimur Kahvehanesi, Şevk Sarayı ve Bin Bir Geceden Sonra adlı romanlarıyla bilinen Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz, 11 Aralık 1911 tarihinde Mısır'da doğdu.

2- Aleksandr Soljenitsin:

1970 yılında Nobel ödülünü kazanan Rus yazar Aleksandr Soljenitsin'in doğum tarihi: 11 Aralık 1918

3- Javier Saviola:

Real Madrid, Barcelona, River Plate ve Benfica takımlarında forma giyen forvet oyuncusu Javier Saviola 11 Aralık 1981 tarihinde Arjantin'de doğdu.

11 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

Doğum tarihi 11 Aralık olan bir anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: 1- Akika Yosono 2- Sukuno Gojo