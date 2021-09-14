11 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 11 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

11 Ağustos tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğanlar aslan burcunun özelliklerini göstermektedir. Aslan burcu ateş grubunda yer alan burçlardan bir tanesidir.

11 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

11 Ağustos tarihinde doğan kişiler Aslan burcunun özelliklerini göstermektedir. Aslan burcu liderlik özelliklerini taşıyan bir burçtur. Girdiği ortamlarda hemen dikkatleri üzerine çekmektedir.

11 Ağustos Yükseleni Nedir?

Bir kişinin karakteri ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız sadece burcunu bilmeniz yeterli olmayacaktır. Bunun yanında yükselen burcunu da bilmeniz gerekmektedir. Yükselen burcunu öğrenmek için kişilerin hangi saat aralığında doğduğunu bilmesi gerekir.

11 Ağustosta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

11 Ağustos doğumlu olan aslan burçları yeni deneyimler edinmekten hoşlanırlar. Kendilerini geliştirmek için sürekli bir çaba içerisindedirler. Bu nedenle canlı ve pozitif bir kişilikleri bulunmaktadır. Duygusal bir yapıları bulunmaktadır. Duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için çoğunlukla yakın çevresine ihtiyaç duymaktadır.

Aslan burçları konuşkan yapıları ile dikkat çekmektedir. Dış dünya ile sürekli etkileşim içindedir. İlgi alanları da oldukça geniştir. Bunun sebebi ise yeni bilgiler edinmekten hoşlanmalarıdır. Yetenekli ve aynı zamanda anlayışlı bir yapıları vardır.

Hızlı ve aynı zamanda meraklı bir yapıları bulunmaktadır. Dünyayı keşfetmek isterler. Çok sıkılgan bir yapıları vardır. Sempatik ve aynı zamanda koruyucudurlar. Çevresindeki insanların iyi bir ruh halinde olmasını sağlamak için özelliklerini kullanmaktan çekinmezler. Lider ruhludurlar. Giriştikleri işte başarılı olmak için çok çalışırlar. İkili ilişkilerinde tutkuludurlar. Çoğu zaman inatçı tavırlar sergileyebilirler. Dik başlı oldukları zamanlar da olmaktadır.

11 Ağustos Özel bir gün müdür? 11 Ağustos Ne Günü?

Tarih boyunca 11 Ağustosta pek çok önemli gelişme olsa da bu tarih özel bir gün olarak anılmaz.

11 Ağustos Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2020 yılında Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ilk aşı Rusya Sağlık Bakanlığınca tescillenmiştir.

2002 yılında Almanya Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında Süreyya Ayhan altın madalya kazanmıştır.

1960 yılında Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmiştir.

1963 yılında Çatalhöyük'te M.Ö. 8000 yılına ait tarihi eserler bulunmuştur.

11 Ağustosta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

2001 Gökşen Fitik - Türk Basketbolcu

1988 Volkan Babacan - Türk Kaleci

1988 Mustafa Pektemek - Türk Futbolcu

1980 Okan Çabalar - Türk sinema ve dizi oyuncusu

11 Ağustosta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1988 Patty Mills - Avustralyalı Basketbolcu

1983 Chris Hemsworth - Avustralyalı aktör

1976 Ivan Cordoba - Kolombiyalı Futbolcu

11 Ağustosta Doğan Anime Karakterleri

11 Ağustos doğumlu olan anime karakterleri yoktur.