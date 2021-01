11.11 Ne Demek? 11.11 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Çift saatlerin anlamları pek çok kişi için oldukça değerlidir. Saatler 11:11’i gösterdiğinde ise bir armağan yolda demektir.



11:11 Saat Anlamı Nedir?



Bir efsaneye göre İsviçre’nin merkezinde bulunan Solothurn kasabasında 11 rakamı kutsal sayı olarak efsaneleşmiştir. Saat 11:11'i gösterdiğinde gelecek bir armağana işaret eder. Bu armağan illa o kişiden gelecek demek değildir. Hatta yeni bir aşka yelken açmanıza bile vesile olabilir bu gelen hediye. Yalnız gelen armağan da bir eşyadan ibaret olmayabilir. Hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanmaya başlaması, alacağınız güzel bir haber, yeni ve emeğinizin karşılığını misliyle alacağınız bir iş edinmekte bir nevi armağan sayılabilir. Diğer yandan bu ara kısmetinizin açık olması da armağan niteliğindedir.



11 rakamının kutsallığı da zaten şanstan gelmektedir. Bir armağandan daha çok şansın yüzünüze güleceğine yorumlanır. Fakat bu şansın hangi konuda geleceği ve kapınızı çalacağı pek belli olmaz. Sizin için iyi bir şeyi simgelediği çok açıktır sadece. Tabi diğer yandan da 11:11 saati alacağınız ve çok mutlu olacağınız bir armağanı da simgeleyebilir. Hem maddi hem de manevi değeri olan bu hediye karşısında ağzınızın açık kalacağını söyleyebiliriz.



Saat 11:11 Geri Dönüyor!



Hani o özlemle beklediğiniz kişi var ya; şu an belki bir parkta koşuyor, iş yerinde mola vermiş kahvesini yudumluyor, okulda sevmediği bir dersin ortasında ama nerede olursa olsun fark etmez o sizi düşünüyor. Size geri dönmeyi şu an her şeyden çok istiyor. Gitmiş ve buna çok pişman olmuş. Başkalarıyla denemiş, kısa ilişkileri olmuş fakat bunların hiçbirinde sizi bulamamış. Sizin verdiğiniz sevgiyi, değeri ve huzuru bulamamış. Acaba ahınız tuttu mu?



Ahınızın tuttuğu çok açık! En geç birkaç gün içerisinde telefonunuz titreyecek ve baktığınızda ondan gelmiş bir mesaj göreceksiniz. Ne o? Sizi özlemiş mi? Bundan sonra ipler sizin elinizde, gurur yapıp hayır cevabını mı vereceksiniz yoksa sizde onu ne kadar özlediğinizi hatırlayıp yeniden bir birlikteliğe adım mı atacaksınız? Karar sizin. Fakat onun geri dönmesini canı gönülden istediniz ve sizin armağanınız da onun geri dönmesi oldu.



Saat 11:11, Hediye mi o?



Saatler 11:11’i gösteriyor ve sevgilinizin ya da eşinizin elinde kocaman bir paket görünüyor. Bu paket kaplanmış ve süslenmiş belli ki o çok istediğiniz şeyi almış ve koşarak size geliyor. Heyecanlandınız mı? Evet, o da en az sizin kadar heyecanlı… Bu hediyeyi beğenip beğenmeyeceğiniz konusunca oldukça endişeli görünüyor. Fakat sizi gerçekten iyi tanıyor olmalı ki, aldığı hediye tam da sizin istediğiniz bir şey.



Tabi bu hediye sadece pakete sarılacak bir eşya olmayabilir. Belki bir tatil ya da baş başa geçireceğiniz bir akşam yemeği de olabilir. Hatta o yemeğin sonunda değeri büyük ama kendisi küçük bir kutu da ortaya çıkabilir. Bilemeyiz! 11:11 şansın sizden yana olduğunu gösteriyor. Bu şansı iyi değerlendirmelisiniz. Verilen hediye karşısındaki tepkiniz onun için büyük bir anlam ifade ediyor.



Çift Saatlerin Anlamı



Saat 11:11 haricinde diğer çift saatlerin anlamlarını, yorumlamalarını ve vermek istediği mesajları da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.



