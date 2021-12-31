100 kadına siber güvenlik ve analitik eğitimi

SabancıDx, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile işbirliği çerçevesinde Geleceğin Yüzleri projesini hayata geçiriyor. Siber güvenlik ve analitik alanında 100 kadının eğitim alacağı projeyle kadınların teknoloji sektörüne katılımı ve sektördeki kadın çalışan oranının artırılması hedefleniyor. Eğitim programı, Türkiye’deki 20-30 yaş arasındaki, uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık olacak. Proje kapsamında başvurular sonucunda seçilecek, kariyerlerinin başlarında olan ve siber güvenlik ve analitik alanında kariyerini sürdürmek isteyen katılımcılar, 20’şer kişilik sınıflarda iki ay boyunca toplamda 40 saatlik eğitimi alarak uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanacak. Yıla yayılacak eğitimler sonunda, projenin istihdama dönüşmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecek.

Günümüzde kaynakların verimli ve doğru hedeflere yönelik kullanılmasının önemine vurgu yapan SabancıDx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan; “Türkiye’de yaklaşık 30 milyon istihdam içerisinde sadece 245 bin teknoloji çalışanı var bunların sadece yüzde 9,91’i kadın. Yeni nesil teknolojilerin gölgesinde uzanan gelecek için analitik ve siber güvenlik alanında hedefleri olan genç kadınlara fırsat yaratmak ve bu ihtiyaca katkı sunmak için bu projeye başladık. Bu projeyi, onlarla olan çalışma sürecimiz boyunca yarattığımız değerin bir yansıması olarak görüyoruz.” diye konuştu.



Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney; “Projemizin sürdürülebilirliği, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının karşılanması adına çok büyük bir önem taşıyor. Örnek olarak gösterilebilecek bu projemizin eğitim süreci ile birlikte iş birlikçisi olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.