10 Kasım hangi burç ve burcu ne? 10 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

10 Kasım günümüzde en önemli olan tarihlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu tarihte geçmişte çok sayıda olay yaşanmıştır.

10 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Ekim ile 22 Kasım tarihlerinin arasında bulunan süre içinde doğan kişiler, akrep burcu olarak kabul edilmektedir.

10 Kasım Yükseleni Nedir?

10 Kasım tarihli olan akrep burcu yükselenini taşıyan kişiler genel olarak kıskançlıkları ile tanınmaktadır. Akrep burcu yükselenine sahip olan kişiler, sevdiklerini hiç kimse ile paylaşmak istemezler.

10 Kasım Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Akrep burcu fonksiyonları arasında öncelikle derin önsezileri yer almaktadır. Bunun en önemli sebebi, akrep burcu olan insanları hislerinin çok güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bu kişiler yaşamları süresince zengin olmayı dilemektedirler.

Çalışkan olmalarının beraberinde tembellik etmekten de hoşlanmaktadırlar. Ancak akrep burcu olan kişilerin tembellikleri bile belirli bir amaç için olmaktadır. Gezmek, görmek veya öğrenmek için tatil yapmaktadırlar. Dinlenmek bu kişilerin doğalarına aykırı olmaktadır. Romantik âşık şeklinde bilinmektedirler.

10 Kasım Özel Bir Gün müdür?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te hayatını yitirmiş, Türkiye'nin kurucusu olan ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her sene tutulan ulusal yastır.

10 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Amerika'da, ilk defa Atlantik ve Pasifik sahillerinin arasında direkt olarak telefon bağlantısı hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Atatürk'ün naaşı, Cumhurbaşkanı olan Celâl Bayar'ın ve toplumun katılmış olduğu görkemli bir tören ile Anıtkabir'e nakledilmiştir.

Stalingrad'ın adı Volgagrad şeklinde değiştirilmiştir.

Çin içerisinde "Kültür Devrimi" başlamıştır.

Sovyetler Birliği'ne ait olan Ay aracı Lunokhod 1 fırlatılmıştır. Araç Dünya haricinde bir zemin üstünde uzaktan kumanda aracılığı ile hareket ettirilen ilk robot özelliğini taşımaktadır.

Portekiz, 16. yüzyıldan bu yana sömürgesi altında bulunan Angola'ya özgürlüğünü verdiğini açıklamıştır.

Polonya'da, Lech Walesa önderliğinde 31 Ağustos 1980'de kurulmuş olan Dayanışma Sendikası, tescil edilip yasallık kazanmıştır.

Bulgaristan Devlet Başkanı olan Todor Jivkov, istifa etmek mecburiyetinde kalmıştır.

2020 Dağlık Karabağ Savaşı sonuçlanmıştır. Ermenistan kaybetmiştir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yıkılmıştır. Dağlık Karabağ yeniden Azerbaycan'a bağlanmıştır.

10 Kasım Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Mustafa Denizli

Mustafa Kemal Atatürk

Fikret Kızılok

Ahmet Kural

Gamze Gözalan

Turan Özdemir

Tanju Çolak

Duygu Sağıroğlu

Kemal Sunal

10 Kasım Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Roy Scheider

Russell Means

Robert F. Engle

Allee Willis

Neil Gaiman

Vanessa Angel

Jens Lehmann

Ellen Pompeo

Brittany Murphy

Josh Peck

10 Kasım Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

10 Kasım tarihinde doğan anime karakteri bulunmamaktadır fakat Kagura, Jiraiya ve Armin Arlert kasım ayı içinde doğmuştur.