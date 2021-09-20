10 Aralık hangi burç ve burcu ne? 10 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

10 Aralık gününde doğan bireyler yaşama karşı iyimserdirler. Özellikle gençken aykırı davranışlarıyla dikkatleri üzerlerine çekerler. 10 Aralıkta doğanlar, özgürlüklerine düşkündürler. Bu tarihte doğan birçok ünlü yerli yabancı bulunur.

10 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

10 Aralık tarihinde doğanlar, yay burcudurlar. 24 Kasım ile 22 Aralık aralığında doğanlar yay burcu olarak bilinir. Yay burcu olan bireyler ateş burçları gurubunda yer alır.

10 Aralık Yükseleni

10 Aralıkta doğanlar yay burcuna sahiptirler. Yay burcu olan 10 Aralık tarihinde doğumlu olanların yükselenleri ise doğum saati ve dakikalarına göre değişebiliyor.

10 Aralıkta Doğanların Özellikleri

10 Aralık doğumlu olan kişiler, özgürlüklerine düşkündürler. Hayatı, gezmeyi ve sürekli dışarıda olmayı severler. Ailelerine karşı oldukça koruyucu yapıya sahiptirler. Sıcakkanlı oldukları gibi yaşamları yüksek tempoda sürdürmeyi severler. Hatalarından ders çıkarabilen kişilerdir. Bu günde doğan kişileri anlayabilmek için onları yakından tanımak gerekir.

10 Aralık Özel Bir Gün müdür?

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' yayınlanmıştır. Dolayısıyla 10 Aralık tarihi, her yıl 'İnsan Hakları Günü' olarak kutlanır.

10 Aralık Ne Günü?

10 Aralık, tüm dünya tarafından İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

10 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra tarihin farklı günlerinde 10 Aralıkta farklı olaylar olmuştur.

Dinamitin mucidi Alfred Nobel 10 Aralık 1896'da yaşamını yitirmiştir.

10/12/1923 tarihinde Türkiye-Arnavutluk arasında barış antlaşması imazalanmıştır.

Emily Dickinson 10 Aralık 1830 tarihinde doğmuştur.

Jorge Semprun 10 Aralık 1923 yılında doğdu.

Avusturyalı mimar Adolf Loos 10 Aralık 1870 tarihinde dünyaya geldi.

Brian Molco 10 Aralık 1973 tarihinde doğmuştur.

10 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

10 Aralıkta; Tülay Özer, Ufuk Birdal, Feryal Öney, İlknur Melis Durası doğmuştur. 10 Aralık 1982 yılında Onur Güney isimli futbolcu doğmuştur.

10 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Emily Dickinson 10 Aralık 1830'da, Nelly Sachs 1891'de, 1938 yılında Faruk el Şara, 1870'te Pierre Felix Louis, 1985 tarihinde Raven Symone doğmuştur. 10 Aralıkta Micheal Donald isimli futbolcu doğmuştur. Aynı zamanda Bosna Hersek vatandaşı olan futbolcu teknik direktör Dusan Bajeviiç 10 Aralık 1948 tarihinde dünyaya gelmiştir.

10 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

10 Aralıkta doğan sadece bir tane anime karakteri bulunur. Bu anime karakterinin ismi ise Shinsekai Yori'dir.