10 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 10 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astrolojinin en önemli konularından birisi de burçlar olarak bilinmektedir. Kişinin doğduğu tarih aralığına göre burçları belirlenir. Burçlar ise insanın kişilik özellikleri hakkında birçok ipucu vermektedir. 10 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 10 Ağustos tarih de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
Ağustos ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Ağustos ayının burçları, aslan burcu ve başak burcu olarak bilinmektedir. Kişinin doğduğu tarih aralığı ise burcunun belirlenmesinde etkilidir.
10 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?
1 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler, aslan burcu olarak bilinmektedir. 23 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin ise başak burcu olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak 10 Ağustos tarihinde doğan kişilerin de aslan burcu olduğunu söylemek mümkündür. Aslan burcu, ateş grubu burçları arasında bulunan bir burç olma özelliğine sahiptir.
10 Ağustos Yükseleni
10 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcudur. Ancak yükselen burçlarını bilmek için doğum günü ve ayı yeterli olmamaktadır. Yükselen burçların hesaplanması için kişinin doğum saatinin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Yükseleni aslan olan kişilerin, dışa dönük ve kendine olan güveni yüksek insanlar olduğu söylenebilir. Girdikleri ortamlarda kendilerini fark ettirmeyi isterler ve dikkatleri üzerine çekmek isterler. Çok kolay bir şekilde arkadaş edinebilen aslan burcu kişileri, arkadaş ilişkileri kurma konusunda çok yeteneklidir. Arkadaşlarına çok fazla değer verirler ve arkadaşları söz konusu olduğunda harcama yapmaktan çekinmezler.
10 Ağustos Özellikleri
10 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcudur ve bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. Aslan burcu kişilerinin aktif bir sosyal yaşantılarının olduğu söylenebilir. Girdikleri ortamlarda liderlik özellikleri ön planda olur. Karar verilmesi gereken konularda gruplara önderlik etmek gibi bir özellikleri vardır. Aslan burcu olan kişilerin öz güvenleri oldukça yüksektir. Girdikleri ortamlarda dikkat çekmek isterler. Gözlerin üzerinde olması aslan burcu için önemlidir. Sürekli olarak yüksek enerjileri ile dikkat çekerler. Başkalarına yardım etmeyi severler. İyimser ve sabırlı davranışlar gösterirler. Ancak sabrını taşıracak bir olay yaşandığı zaman çok fazla sinirlenirler. Sinirlendikleri zaman çabuk bir şekilde sakinleşirler.
10 Ağustos Tarihte Bugün, Doğan Türk Ünlüler
1898 - Elif Naci
1927 - Nejat Uygur
1934 - Tevfik Kış
1949 - Aytekin Çakmakçı
1957 - Zuhal Olcay
1960 - Kibariye
1960 - Mahir Günşiray
1968 - Melih Gümüşbıçak
1971 - Özlem Türkad
1972 - Turgut Kabaca
1975 - İlhan Mansız
10 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler
1912 - Jorge Amado
1928 - Eddie Fisher
1960 - Antonio Banderas
1966 - Hansi Kürsch
1973 - Javier Zanetti
1997 - Kylie Jenner