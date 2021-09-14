10 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 10 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Ağustos ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Ağustos ayının burçları, aslan burcu ve başak burcu olarak bilinmektedir. Kişinin doğduğu tarih aralığı ise burcunun belirlenmesinde etkilidir.

10 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

1 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler, aslan burcu olarak bilinmektedir. 23 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin ise başak burcu olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak 10 Ağustos tarihinde doğan kişilerin de aslan burcu olduğunu söylemek mümkündür. Aslan burcu, ateş grubu burçları arasında bulunan bir burç olma özelliğine sahiptir.

10 Ağustos Yükseleni

10 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcudur. Ancak yükselen burçlarını bilmek için doğum günü ve ayı yeterli olmamaktadır. Yükselen burçların hesaplanması için kişinin doğum saatinin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Yükseleni aslan olan kişilerin, dışa dönük ve kendine olan güveni yüksek insanlar olduğu söylenebilir. Girdikleri ortamlarda kendilerini fark ettirmeyi isterler ve dikkatleri üzerine çekmek isterler. Çok kolay bir şekilde arkadaş edinebilen aslan burcu kişileri, arkadaş ilişkileri kurma konusunda çok yeteneklidir. Arkadaşlarına çok fazla değer verirler ve arkadaşları söz konusu olduğunda harcama yapmaktan çekinmezler.

10 Ağustos Özellikleri

10 Ağustos tarihinde doğan kişiler aslan burcudur ve bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. Aslan burcu kişilerinin aktif bir sosyal yaşantılarının olduğu söylenebilir. Girdikleri ortamlarda liderlik özellikleri ön planda olur. Karar verilmesi gereken konularda gruplara önderlik etmek gibi bir özellikleri vardır. Aslan burcu olan kişilerin öz güvenleri oldukça yüksektir. Girdikleri ortamlarda dikkat çekmek isterler. Gözlerin üzerinde olması aslan burcu için önemlidir. Sürekli olarak yüksek enerjileri ile dikkat çekerler. Başkalarına yardım etmeyi severler. İyimser ve sabırlı davranışlar gösterirler. Ancak sabrını taşıracak bir olay yaşandığı zaman çok fazla sinirlenirler. Sinirlendikleri zaman çabuk bir şekilde sakinleşirler.

10 Ağustos Tarihte Bugün, Doğan Türk Ünlüler

1898 - Elif Naci

1927 - Nejat Uygur

1934 - Tevfik Kış

1949 - Aytekin Çakmakçı

1957 - Zuhal Olcay

1960 - Kibariye

1960 - Mahir Günşiray

1968 - Melih Gümüşbıçak

1971 - Özlem Türkad

1972 - Turgut Kabaca

1975 - İlhan Mansız

10 Ağustos Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

1912 - Jorge Amado

1928 - Eddie Fisher

1960 - Antonio Banderas

1966 - Hansi Kürsch

1973 - Javier Zanetti

1997 - Kylie Jenner