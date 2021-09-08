1 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 1 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Temmuz gününde doğan kişiler burçlara ilgili olan kişiler konuyla ilgili birçok araştırma yapmaktadır. Kişilerden bazıları doğdukları gün içinde daha önce meydana gelen olayların ne olduğunu merak edip araştırmaktadır.

1 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji biliminin öğrettiğine göre on iki adet burç insanların doğumuna göre bir takım ortak karakteristik özellikleri taşıdığı bilinmektedir. 1 Temmuz günü dünyaya gelen kişiler Yengeç burcuna sahip olan kişilerdir.

1 Temmuz Yükseleni

1 Temmuz günü Yengeç burcuna ait olan bir gündür. Yengeç burcunun yükselenine sahip lan kişiler oldukça duygusal, yetenekli, hassas, empati yeteneği yüksek, romantik, kuşkucu fakat çok seven kişilerdir. Çok güzel aşık olan ve çok seven kişiler olmaktadırlar. Genel olarak ideal eş şeklinde tasvir edilmektedirler. Takıntılı olabilmek gibi kötü özellikleri de bulunmaktadır.

1 Temmuz’da Doğanların Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler, su burcu grubunda yer almaktadırlar. Genellikle fazla hassas, alıngan ve çok duygu yüklü insanlardır. Her duyguyu diğer insanlardan biraz daha fazla hissederler. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiş haldedir. Hem kendi hayatlarının hem de başkalarının hayatlarının sorumluluğunu almaktan keyif alırlar. Çok neşeli, enerjisi yüksek olan kişilerdir.

İyilik yapmaktan hoşlanırlar. Empati duyguları çok gelişmiştir. Çevreleri tarafından sevilen ve uyumlu görünen kişilerdir. Evcimen olan yengeç burcu insanları evde vakit geçirmekten hoşlanırlar. Eşleri ve partnerleri ile kaliteli zaman geçirmekten keyif alırlar. Zaman zaman fazla alıngan ve somurtkan olabilirler. Plan yapmaktan çok hoşlanırlar. Hayatlarını düzenli ve planlı yaşamaktan keyif alırlar.

1 Temmuz Özel Bir Gün müdür? 1 Temmuz Ne Günü?

1 Temmuz günü Kabotaj ve Denizcilik günü olarak kutlanılan bir özel gündür.

1 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1527 senesinde dünyanın en eski olan protestan üniveristesi unvanına sahip Marburg Phillipps Üniversitesi kurulmuştur.

1683 senesinde Osmanlı ordusu Viyana’ya taarruzu başlatmıştır.

1798 senesinde Napolyon Mısır’ı işgal etmiştir.

1878 senesinde mülkiyeti Osmanlı’ya ait olmakla beraber geçici olarak Kıbrıs Birleşik Krallığa verildi.

1908 senesinde Uluslararası Mors Alfabesi SOS’i bir acil durum sinyali olarak kabul etti.

1 Temmuz Günü Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Emin Cankurtaran (eski Fenerbahçe başkanı ve iş adamı)

Cahit Zarifoğlu (şair)

Aydın Uğurlular (şarkıcı)

Deniz seki (şarkıcı)

Halil Akkaş (atlet)

Serenay Sarıkaya (film ve dizi oyuncusu)

1 Temmuz Günü Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Liv Tyler (oyuncu)

Claire Forlani (aktris)

Pmela Anderson (manken, aktris)