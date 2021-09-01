1 Şubat hangi burç ve burcu ne? 1 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Şubat tarihinde doğanların güneş burcu "Kova Burcu" olmaktadır.

1 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye göre 1 Şubat tarihinde doğmuş olan kimselerin burcu kova burcudur.

1 Şubat Yükseleni

Astrolojiye göre insanların farklı kriterlere göre farklı burçları vardır. Ay burcu olarak da bilinen "yükselen burç" ise kişilerin doğum saatine göre belirlenir. Bu sebeple her bir bireyin yükselen burcu ayrı ve kendine özeldir.

1 Şubatta Doğanların Özellikleri

Kova burcu insanları özgürlüklerine düşkündür, gezmeyi ve eğlenceyi çok severler. Entelektüel ve sosyal insanlardır. Çabuk aşık olurlar ve çabuk sıkılırlar. Çalışkan ve hırslı yapıları vardır.

1 Şubat Özel Bir Gün müdür? 1 Şubat Ne Günü?

Yılın ikinci ayının ilk günü olan 1 Şubat tarihini özellikle denizciler ve balıkçılar bilirler. Karadeniz kıyısındaki balıkçılar 1 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtınaları bilirler. Hatta 1 Şubat tarihinde yaşanan bu fırtınaya da "Hamsi Fırtınası" denmektedir.

1 Şubatta Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Geçmişte 1 Şubat tarihinde yaşanmış bazı olaylar aşağıdadır:

1 Şubat 1553 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa Krallığı arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

1 Şubat 1884 tarihinde ünlü "Oxford English Dictionary" ilk baskısını yapmıştır.

1 Şubat 1895 tarihinde Lumiere Kardeşler ilk sinema makinasını icat etmişlerdir.

1915 tarihinde 20th Century Fox film şirketi kurulmuştur.

1 Şubat 1924 tarihinde Birleşik Krallık resmen SSCB'yi tanımıştır.

1 Şubat 1989 tarihinde Milli futbolcu Tanju Çolak, Monte Carlo'da törenle "Altın Ayakkabı" ödülünü almıştır.

1990 yılının 1 Şubat günü Yugoslavya ordusu Kosova'ya girmiştir.

1 Şubat 2004 tarihinde Hac vazifesini yerine getiren hacılar arasında yaşanan izdiham neticesinde Suudi Arabistan'da 289 kişi hayatını kaybetti.

1 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 1 Şubat günü doğmuş ünlü Türkler ve Türk futbolculardan bazıları şunlardır:

Ünlü Türk matematikçi Kerim Erim 1 Şubat 1894 tarihinde doğmuştur.

Türk yazar Muzaffer Buyrukçu 1 Şubat 1928 tarihinde doğmuştur.

Ünlü oyuncu Derya Baykal 1 Şubat 1957 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Ünlü Türk avukat ve hukukçu Vedat Ahsen Coşar 1 Şubat 1949 tarihinde doğmuştur.

Türk arkeolog Jale İnan 1 Şubat 1914 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Futbolcu Erol Tugay 1 Şubat 1950 tarihinde doğmuştur.

1 Şubatta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1 Şubat tarihinde doğan yabancı ünlüler ve yabancı futbolculardan bazıları şunlardır:

Boris Yeltsin, Rus devlet adamı 1 Şubat 1931'de doğmuştur.

Amerikalı ünli oyuncu Clark Gable 1 Şubat 1901 tarihinde doğmuştur.

Alman futbolcu Micahael Fink 1982 doğumludur.

İskoç futbolcu Darren Fletcher 1984 doğumludur.

Arjantinli futbolcu Gabriel Batistuta 1 Şubat 1969 doğumludur.

1 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

1 Şubat tarihinde doğan anime karakterleri; Mayuri Shiina, Steins; Gate.