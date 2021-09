1 Ocak hangi burç ve burcu ne? 1 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Ocak yılın ilk günüdür. Miladi takvime göre yılık ilk gününe tekabül etmektedir.

1 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

1 Ocak toprak burçlarından bir tanesi olan Oğlak burcudur.

1 Ocak Yükseleni

1 Ocak Oğlak burcuna aittir. Oğlak burcunun yükselenini hesaplamak için tam olarak doğduğunuz saati bilmeniz gerekmektedir.

1 Ocakta Doğanların Özellikleri

1 Ocakta doğanlar çok zeki olan insanlardır. İşlerinde her zaman dengeli ve mantıksal olurlar. Her zaman meraklı ve araştırmayı çok sever bir kişiliktir. Öğrendiklerinden elde ettiği verileri bir hayat tecrübesi olarak kabul etmektedir. İlginç fikirlere ve karşıt görüşlere her zaman saygı duyarlar. 1 Ocakta doğan kişiler toplumda her zaman ön planda olmayı severler. Lider vasfına sahip olan bu kişiler entelektüel olan kişilerdir.

Bilgi birikimleri oldukça fazla olan bu kişiler bağımsızlıklarına karşı da düşkündürler. Özellikle risk almayı her zaman severler. Bundan dolayı yaşamlarında başarılı olmaktadırlar. Sürekli olarak çalışmayı seven kişilerdir. Her anlarını değerlendirirler ve başarısız olduklarında bunu bir tecrübe olarak görürler.

1 Ocak Özel Bir Gün müdür? 1 Ocak Ne Günü?

1 Ocak özel bir gündür. Miladi takvime göre 1 Ocak yılbaşı olarak kabul edilmektedir. 1 Ocak özel bir gün olduğundan dolayı resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- Milattan önce 45 yılında ilk kez Julyen takvimi kullanılmaya başlandı.

- Fransa'da 1. Françaois devletin başına geçti.

- Dünyanın ilk gazetelerinden olan Daily Universal Register yayınlanmaya başladı.

- Ceres adlı gezegen Piazzi tarafından keşfedildi.

- Amerika Birleşik Devletleri'ne kölelerin girişi yasaklanmıştır.

- İspanyolların Küba'da bulunan hakimiyeti sona ermiştir.

- Afrika devletlerinden olan Nijerya Birleşik Krallık himayesi altına girmiştir.

- Türkiye'de ilk kez bir futbol federasyonu kuruldu.

- Millet mektepleri açılmıştır.

1 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Ali Güven (Müzisyen)

- Emel Müftüoğlu (Oyuncu)

- Fatih Ürek (Sanatçı)

- Mustafa Topaloğlu (Oyuncu)

- İbrahim Tatlıses (Şarkıcı)

- Ali Kınık (Sanatçı)

- Enver Yılmaz (Sanatçı)

1 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Anthony Hopkins

- Ben Kingsley

- Danna Summer

- Muhterem Nur

1 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

- Portgas D. Ace

- Yoruichi Shihouin