1 Eylül hangi burç ve burcu ne? 1 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

1 Eylül ikinci dünya savaşının başladığı gündür ve dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.

1 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Ağustos 22 Eylül arasında kalan günler başak burcuna aittir. 1 Eylülde doğan kişiler başak burcunda yer almaktadır.

1 Eylül Yükseleni

Yükselen hesaplanması doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumla ilgilidir. 1 Eylülde doğan kişilerin yükselenleri doğdukları saate ve konuma göre farklılık göstermektedir.

1 Eylül’de Doğanların Özellikleri

Başak burçları oldukça düzenli olmalarıyla bilinmektedir. Düzenli olmalarının yanın başak burçları oldukça detaycı kişiliklerdir. Başak burçları son derece çalışkan insanlardır. Başak burçları kendileri gibi çalışkan insanları çok severken tembel buldukları insanlara da soğuk davranmaktadır.

1 Eylül Özel Bir Gün müdür? 1 Eylül Ne Günü?

1 Eylül tarihi ikinci dünya savaşının başladığı tarihtir. 1 Eylül tarihini unutmamak için 1 Eylül günü dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.

1 Eylül Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1846- Darülfünun binasının temeli atıldı.

1868- Galatasaray Lisesi açıldı.

1900- II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı kutlandı.

1910- Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.

1920- Fransızlar, Lübnan devletini kurdu.

1922- Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.

1923- Japonya'nın deprem oldu 300 bin kişi öldü.

1924- Musiki Muallim Mektebi açıldı.

1925- I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

1927- Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.

1928- Ahmet Zogoğlu Arnavutluk’ta kral ilân edildi.

1933- Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.

1939- II. Dünya Savaşı başladı.

1939- Japonya, Mengjiang adında bir kukla devlet kurdu.

1946- Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1947- TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.

1953- Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu.

1967- Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti.

1969- Muammer Kaddafi, darbeyle Kral I. İdris'i devirdi.

1974- Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yaşandı

1976- Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.

1979 – Satürn ilk kez bir uzay aracı ziyaret etti.

1980- Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, 19 kişi öldürüldü.

1985- Titanic'in enkazı Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde bulundu.

1985- CNN International kanalı kuruldu.

1991- Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.

1993- Savaş Karşıtları Derneği kuruldu.

2000- Citroën C5'in lansmanı yapıldı.

2002- Güney Kore'de son 40 yılın en şiddetli fırtınası yaşandı ve iki gün içerisinde yaklaşık 200 insan hayatını kaybetti

2004- Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi gerçekleşti.

2006- İran'da bir yolcu uçağının inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü.

1 Eylül’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1924- Ali Dündar, Öğretmen ve yazar

1928- Sabri Yirmibeşoğlu, Asker

1928- Şemsettin Ünlü, Şair, roman yazarı ve çevirmen

1930- Turgut Özakman, Yazar

1936- Özdemir İnce, Şair

1940- Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı

1942- Sadettin Ökten, Yazar

1945- Mustafa Balel, Yazar ve çevirmen

1957- Müge Oruçkaptan, Oyuncu

1963- Semih Yuvakuran, Futbolcu

1965- Muharrem Usta, Tıp doktoru, iş adamı ve spor yöneticisi

1967- Kadir Çöpdemir, Oyuncu

1967- Sinan Oğan, Siyasetçi

1971- Hakan Şükür, Futbolcu

1973- Ayşe Önder, Besteci

1980- Tutku Açık, Basketbolcu

1981- Alper Çağlar, Yönetmen

1983- Deniz Evin, Oyuncu

1983- Gökhan Türkmen, Şarkıcı

1989- Cindi Çelik, Türk Kick boks sporcusu

1997- Hande Baladın, Voleybolcu

1 Eylül’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1651- Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi

1653- Johann Pachelbel, Müzik bestecisi

1787- Jan Bake, Dil bilimci

1854- Engelbert Humperdinck, Besteci

1855- Innokentiy Annensky, Şair

1873- İvan Kliun, Ressam

1875- Edgar Rice Burroughs, Yazar

1877- Francis William Aston, Kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1878- J.F.C. Fuller, Tarihçi ve strateji uzmanı

1900- Pedro Cea, Futbolcu

1923- Rocky Marciano, Boksör

1925- Roy Glauber, Fizikçi

1935- Mel Lopez, Bürokrat ve siyasetçi

1949- Fidel Castro Díaz-Balart, Nükleer fizikçi

1950- Mihail Fradkov, Politikacı

1953- Ahmet Şah Mesut, Siyasetçi

1957- Gloria Estefan, Şarkıcı

1961- Bam Bam Bigelow, Güreşçi

1962- Ruud Gullit, Futbolcu ve antrenör

1975- R. Kan Albay, Film yönetmeni

1976- Jada Fire, Porno yıldızı

1977- Simona Rinieri, Voleybolcu

1983- José Antonio Reyes, Futbolcu

1983- Marcelo Carrusca, Futbolcu

1989- Bill Kaulitz, Tokio Hotel'in solisti

1989- Daniel Sturridge, Futbolcu

1989- Tom Kaulitz, Müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi

1991- Irina Antonenko, Manken ve oyuncu

1992- Teaonui Tehau, Futbolcu

1993- Jan Kliment, Futbolcu

1994- Carlos Sainz Jr., Formula 1 pilotu

1996- Zendaya, Şarkıcı

1997- Jeon Jungkook, Şarkıcı

1 Eylül’de Doğan Anime Karakterleri

1 eylülde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.