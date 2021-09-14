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Haberler >Mahmure > Astroloji>1 Eylül hangi burç ve burcu ne? 1 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

1 Eylül hangi burç ve burcu ne? 1 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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1 Eylül hangi burç ve burcu ne? 1 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"1 Eylül gününün tarih sahnesinde ki yeri oldukça büyüktür. İnsanlar geçmişten günümüze 1 Eylül gününde neler olduğunu merak etmektedir. 1 Eylül günü tarihsel olaylar nelerdir? 1 Eylül hangi burçtur? 1 Eylülde doğan ünlüler kimlerdir? 1 Eylül ne günüdür? Sizler için 1 Eylülle ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."

1 Eylül ikinci dünya savaşının başladığı gündür ve dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.

 1 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

 23 Ağustos 22 Eylül arasında kalan günler başak burcuna aittir. 1 Eylülde doğan kişiler başak burcunda yer almaktadır.

 1 Eylül Yükseleni

 Yükselen hesaplanması doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumla ilgilidir. 1 Eylülde doğan kişilerin yükselenleri doğdukları saate ve konuma göre farklılık göstermektedir.

 1 Eylül’de Doğanların Özellikleri

 Başak burçları oldukça düzenli olmalarıyla bilinmektedir. Düzenli olmalarının yanın başak burçları oldukça detaycı kişiliklerdir. Başak burçları son derece çalışkan insanlardır. Başak burçları kendileri gibi çalışkan insanları çok severken tembel buldukları insanlara da soğuk davranmaktadır.

 1 Eylül Özel Bir Gün müdür? 1 Eylül Ne Günü?

 1 Eylül tarihi ikinci dünya savaşının başladığı tarihtir. 1 Eylül tarihini unutmamak için 1 Eylül günü dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.

 1 Eylül Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1846- Darülfünun binasının temeli atıldı.

 1868- Galatasaray Lisesi açıldı.

 1900- II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı kutlandı.

 1910- Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.

 1920- Fransızlar, Lübnan devletini kurdu.

 1922- Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.

 1923- Japonya'nın deprem oldu 300 bin kişi öldü.

 1924- Musiki Muallim Mektebi açıldı.

 1925- I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.

 1927- Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.

 1928- Ahmet Zogoğlu Arnavutluk’ta kral ilân edildi.

 1933- Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.

 1939- II. Dünya Savaşı başladı.

 1939- Japonya, Mengjiang adında bir kukla devlet kurdu.

 1946- Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

 1947- TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.

 1953- Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu.

 1967- Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti.

 1969- Muammer Kaddafi, darbeyle Kral I. İdris'i devirdi.

 1974- Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yaşandı

 1976- Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.

 1979 – Satürn ilk kez bir uzay aracı ziyaret etti.

 1980- Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, 19 kişi öldürüldü.

 1985- Titanic'in enkazı Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde bulundu.

 1985- CNN International kanalı kuruldu.

 1991- Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.

 1993- Savaş Karşıtları Derneği kuruldu.

 2000- Citroën C5'in lansmanı yapıldı.

 2002- Güney Kore'de son 40 yılın en şiddetli fırtınası yaşandı ve iki gün içerisinde yaklaşık 200 insan hayatını kaybetti

 2004- Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi gerçekleşti.

 2006- İran'da bir yolcu uçağının inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü.

 1 Eylül’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

 1924- Ali Dündar, Öğretmen ve yazar

 1928- Sabri Yirmibeşoğlu, Asker

 1928- Şemsettin Ünlü, Şair, roman yazarı ve çevirmen

 1930- Turgut Özakman, Yazar

 1936- Özdemir İnce, Şair

 1940- Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı

 1942- Sadettin Ökten, Yazar

 1945- Mustafa Balel, Yazar ve çevirmen

 1957- Müge Oruçkaptan, Oyuncu

 1963- Semih Yuvakuran, Futbolcu

 1965- Muharrem Usta, Tıp doktoru, iş adamı ve spor yöneticisi

 1967- Kadir Çöpdemir, Oyuncu

 1967- Sinan Oğan, Siyasetçi

 1971- Hakan Şükür, Futbolcu

 1973- Ayşe Önder, Besteci

 1980- Tutku Açık, Basketbolcu

 1981- Alper Çağlar, Yönetmen

 1983- Deniz Evin, Oyuncu

 1983- Gökhan Türkmen, Şarkıcı

 1989- Cindi Çelik, Türk Kick boks sporcusu

 1997- Hande Baladın, Voleybolcu

 1 Eylül’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1651- Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi

 1653- Johann Pachelbel, Müzik bestecisi

 1787- Jan Bake, Dil bilimci

 1854- Engelbert Humperdinck, Besteci

 1855- Innokentiy Annensky, Şair

 1873- İvan Kliun, Ressam

 1875- Edgar Rice Burroughs, Yazar

 1877- Francis William Aston, Kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

 1878- J.F.C. Fuller, Tarihçi ve strateji uzmanı

 1900- Pedro Cea, Futbolcu

 1923- Rocky Marciano, Boksör

 1925- Roy Glauber, Fizikçi

 1935- Mel Lopez, Bürokrat ve siyasetçi

 1949- Fidel Castro Díaz-Balart, Nükleer fizikçi

 1950- Mihail Fradkov, Politikacı

 1953- Ahmet Şah Mesut, Siyasetçi

 1957- Gloria Estefan, Şarkıcı

 1961- Bam Bam Bigelow, Güreşçi

 1962- Ruud Gullit, Futbolcu ve antrenör

 1975- R. Kan Albay, Film yönetmeni

 1976- Jada Fire, Porno yıldızı

 1977- Simona Rinieri, Voleybolcu

 1983- José Antonio Reyes, Futbolcu

 1983- Marcelo Carrusca, Futbolcu

 1989- Bill Kaulitz, Tokio Hotel'in solisti

 1989- Daniel Sturridge, Futbolcu

 1989- Tom Kaulitz, Müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi

 1991- Irina Antonenko, Manken ve oyuncu

 1992- Teaonui Tehau, Futbolcu

 1993- Jan Kliment, Futbolcu

 1994- Carlos Sainz Jr., Formula 1 pilotu

 1996- Zendaya, Şarkıcı

 1997- Jeon Jungkook, Şarkıcı

 1 Eylül’de Doğan Anime Karakterleri

 1 eylülde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.

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