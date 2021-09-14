1 Eylül hangi burç ve burcu ne? 1 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"1 Eylül gününün tarih sahnesinde ki yeri oldukça büyüktür. İnsanlar geçmişten günümüze 1 Eylül gününde neler olduğunu merak etmektedir. 1 Eylül günü tarihsel olaylar nelerdir? 1 Eylül hangi burçtur? 1 Eylülde doğan ünlüler kimlerdir? 1 Eylül ne günüdür? Sizler için 1 Eylülle ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."
1 Eylül ikinci dünya savaşının başladığı gündür ve dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.
1 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?
23 Ağustos 22 Eylül arasında kalan günler başak burcuna aittir. 1 Eylülde doğan kişiler başak burcunda yer almaktadır.
1 Eylül Yükseleni
Yükselen hesaplanması doğduğunuz gün, doğduğunuz saat ve doğduğunuz konumla ilgilidir. 1 Eylülde doğan kişilerin yükselenleri doğdukları saate ve konuma göre farklılık göstermektedir.
1 Eylül’de Doğanların Özellikleri
Başak burçları oldukça düzenli olmalarıyla bilinmektedir. Düzenli olmalarının yanın başak burçları oldukça detaycı kişiliklerdir. Başak burçları son derece çalışkan insanlardır. Başak burçları kendileri gibi çalışkan insanları çok severken tembel buldukları insanlara da soğuk davranmaktadır.
1 Eylül Özel Bir Gün müdür? 1 Eylül Ne Günü?
1 Eylül tarihi ikinci dünya savaşının başladığı tarihtir. 1 Eylül tarihini unutmamak için 1 Eylül günü dünya barış günü olarak kutlanmaktadır.
1 Eylül Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1846- Darülfünun binasının temeli atıldı.
1868- Galatasaray Lisesi açıldı.
1900- II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı kutlandı.
1910- Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu.
1920- Fransızlar, Lübnan devletini kurdu.
1922- Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi.
1923- Japonya'nın deprem oldu 300 bin kişi öldü.
1924- Musiki Muallim Mektebi açıldı.
1925- I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı.
1927- Türkiye'de medeni nikâh zorunlu hâle getirildi.
1928- Ahmet Zogoğlu Arnavutluk’ta kral ilân edildi.
1933- Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı.
1939- II. Dünya Savaşı başladı.
1939- Japonya, Mengjiang adında bir kukla devlet kurdu.
1946- Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.
1947- TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti.
1953- Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu.
1967- Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti.
1969- Muammer Kaddafi, darbeyle Kral I. İdris'i devirdi.
1974- Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı yaşandı
1976- Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi.
1979 – Satürn ilk kez bir uzay aracı ziyaret etti.
1980- Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, 19 kişi öldürüldü.
1985- Titanic'in enkazı Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde bulundu.
1985- CNN International kanalı kuruldu.
1991- Özbekistan bağımsızlığını ilan etti.
1993- Savaş Karşıtları Derneği kuruldu.
2000- Citroën C5'in lansmanı yapıldı.
2002- Güney Kore'de son 40 yılın en şiddetli fırtınası yaşandı ve iki gün içerisinde yaklaşık 200 insan hayatını kaybetti
2004- Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi gerçekleşti.
2006- İran'da bir yolcu uçağının inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü.
1 Eylül’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1924- Ali Dündar, Öğretmen ve yazar
1928- Sabri Yirmibeşoğlu, Asker
1928- Şemsettin Ünlü, Şair, roman yazarı ve çevirmen
1930- Turgut Özakman, Yazar
1936- Özdemir İnce, Şair
1940- Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı
1942- Sadettin Ökten, Yazar
1945- Mustafa Balel, Yazar ve çevirmen
1957- Müge Oruçkaptan, Oyuncu
1963- Semih Yuvakuran, Futbolcu
1965- Muharrem Usta, Tıp doktoru, iş adamı ve spor yöneticisi
1967- Kadir Çöpdemir, Oyuncu
1967- Sinan Oğan, Siyasetçi
1971- Hakan Şükür, Futbolcu
1973- Ayşe Önder, Besteci
1980- Tutku Açık, Basketbolcu
1981- Alper Çağlar, Yönetmen
1983- Deniz Evin, Oyuncu
1983- Gökhan Türkmen, Şarkıcı
1989- Cindi Çelik, Türk Kick boks sporcusu
1997- Hande Baladın, Voleybolcu
1 Eylül’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1651- Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi
1653- Johann Pachelbel, Müzik bestecisi
1787- Jan Bake, Dil bilimci
1854- Engelbert Humperdinck, Besteci
1855- Innokentiy Annensky, Şair
1873- İvan Kliun, Ressam
1875- Edgar Rice Burroughs, Yazar
1877- Francis William Aston, Kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
1878- J.F.C. Fuller, Tarihçi ve strateji uzmanı
1900- Pedro Cea, Futbolcu
1923- Rocky Marciano, Boksör
1925- Roy Glauber, Fizikçi
1935- Mel Lopez, Bürokrat ve siyasetçi
1949- Fidel Castro Díaz-Balart, Nükleer fizikçi
1950- Mihail Fradkov, Politikacı
1953- Ahmet Şah Mesut, Siyasetçi
1957- Gloria Estefan, Şarkıcı
1961- Bam Bam Bigelow, Güreşçi
1962- Ruud Gullit, Futbolcu ve antrenör
1975- R. Kan Albay, Film yönetmeni
1976- Jada Fire, Porno yıldızı
1977- Simona Rinieri, Voleybolcu
1983- José Antonio Reyes, Futbolcu
1983- Marcelo Carrusca, Futbolcu
1989- Bill Kaulitz, Tokio Hotel'in solisti
1989- Daniel Sturridge, Futbolcu
1989- Tom Kaulitz, Müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi
1991- Irina Antonenko, Manken ve oyuncu
1992- Teaonui Tehau, Futbolcu
1993- Jan Kliment, Futbolcu
1994- Carlos Sainz Jr., Formula 1 pilotu
1996- Zendaya, Şarkıcı
1997- Jeon Jungkook, Şarkıcı
1 Eylül’de Doğan Anime Karakterleri
1 eylülde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.